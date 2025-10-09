やる気を前提としない仕組み化された学習モデル。株式会社The Pastが新発想『PDCAコーチング』を開始

株式会社The Past

2025年10月7日、株式会社The Past（本社：東京都、代表取締役：椿 祐輔）は、“やる気に頼らない、PDCAの仕組みで続く英語学習”をテーマにした新サービス「英語PDCAコーチング(https://thepast.jp/lp04/)」を正式に提供開始しました。本サービスは、行動科学に基づく習慣設計と専属コーチによる日々の伴走を組み合わせ、ビジネスパーソンが「やる気に左右されず英語力を伸ばす」ことを目的としています。

背景と開発の経緯

近年、英語学習コーチング市場は拡大を続けています。しかし、多くの受講者が「続かない」「時間が足りない」「成果を実感できない」と感じ、途中で挫折してしまう現実があります。

The Pastは、この課題に対して「やる気を前提としない仕組み化された学習モデル」を構築することで、根本的な解決を目指しました。

同社の代表・椿 祐輔氏は、自身もかつて英語学習に挫折した経験を持ちます。数々の学習法を試しては継続できなかった背景から、「努力は仕組みで再現できる」という考えに行き着きました。その経験を体系化したのが本サービス「英語PDCAコーチング」です。PDCA（Plan→Do→Check→Act）の考え方を日々の学習設計に応用し、科学的な習慣づくりと再現性のある成長を実現します。

サービス概要

The Pastの「英語PDCAコーチング」は、単なる学習伴走ではなく、「行動科学×英語教育×発音指導」を融合したハイブリッド型の学習支援です。

受講者の91.6％の受講者が目標スコアを達成しています。

さらに、96.3％がプログラムを完走しており、継続率の高さが最大の特徴です。

POINT 1 専属秘書が、英語学習のスケジュールを調整

学習で大切なのは「時間の確保」。The Pastでは「何時に・何を・どう学ぶか」まで専属秘書が設計。自分で計画を立てる負担なく、継続できます。

POINT 2 サボれない。毎日のリマインドと日次の学習報告

学習に休みはありません。毎日定刻のコーチからのリマインド、副担任制を設けているから、他社のコーチングと違い、土日祝日もあなたの学習をしっかりモニタリング。本気で英語を伸ばしたい方のためのサボれない環境を完備しました。

POINT 3 習慣化段階に応じた科学的な打ち手

運動習慣のない人に明日から毎日10キロ走りましょうと言われても、続かないのは当然です。

あなたの学習・筋力に応じた、行動科学に基づく適切なトレーニング量と内容を日時単位で管理・調整するから、1日3時間の学習も無理なく継続できます。

POINT 4 “ear”と“year”を「聞き分ける」ための発音レッスン

IPA（国際音声記号）を使い、音の違いを可視化しながら正確な発音を指導。感覚ではなく、ネイティブに通じる「理論的な発音」を習得。

受講者からは、

「毎日続けられたのは初めて」

「3ヶ月で外国人同僚との会話が自然になった」

「仕組みとして“続けられる理由”があると感じた」

特に、多忙なビジネスパーソンが仕事と両立しながら成果を出せた点が高く評価されています。

科学的な学習設計と専属サポートにより、再現性のある成果を実感する方が増えています。

料金

3ヶ月コース：575,000円（税込632,500円）

内容：学習計画設計／日次フィードバック／進捗モニタリング／発音・スピーキング指導



発音矯正オプション：6,500円（税込7,150円）～／月

個別指導により、ネイティブに近い発音を習得。

代表コメント

株式会社The Past 代表取締役 椿 祐輔

英語学習、成功の秘訣は、根性ではなく設計です。やる気があるうちは誰でも頑張れますが、本当に差がつくの「やる気がない日」、「伸び悩んだ期間」の過ごし方です。

私たちは、やる気に頼らず続けられる仕組みを提供し、誰でも成果を出せる環境をつくります。

あなたの挑戦に、私たちが徹底伴走します。

一緒に、結果を出しましょう。

会社概要

会社名：株式会社The Past（The Past, Inc.）

所在地：東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

設立：2021年11月5日

代表者：代表取締役 椿 祐輔

事業内容：英語コーチング／教育プログラム開発／法人研修

サービスURL：https://thepast.jp/lp04/

お問い合わせ：info@thepast.jp

報道関係者の皆様へ

取材・掲載・資料請求は、上記メールアドレスよりお気軽にお問い合わせください。

info@thepast.jp