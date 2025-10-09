韓国屋台の定番スイーツホットクが登場

サミット株式会社

サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、10月13日（月）に「ホットク」が登場します。

韓国屋台で味わえるホットクの“ジュワッと感”と“もちもち食感”を忠実に再現するために、試作を重ねました。特に生地にはもち粉や米粉など複数の粉を検討し、最も理想的なもちもち感を実現できる「米粉」を採用。さらに、シナモンの餡のとバターの配合バランスにもこだわり、生地にしっかりと染み込むよう工夫を凝らしました。

「ホットク」とは、韓国語で「焼かれた餅」を意味する伝統的なスイーツです。冬の韓国になると街の屋台で販売される定番商品です。

韓国屋台の味をお手軽にお楽しみいただけます。

販売価格

198円（税込価格：213.84円）

- ダン・ブラウン 10月のその他の新商品黒ごまカマンベール【10月6日（月）発売】

〈商品特徴〉

ほんのり甘みのある黒ごま生地に、まろやかなカマンベール風味のチーズフィリングを包み込み、表面にはパルメザンチーズをトッピングしました。一つで大満足な、食事にピッタリな商品です。

〈販売価格〉

198円(213.84円)

トリュフ香るグラタンパン【10月20日（月）発売】

〈商品特徴〉

もっちりとした生地に、トリュフ香るグラタンフィリングをトッピングして焼きました。片手で食べやすいスティックタイプで、忙しい朝にもピッタリです。

〈販売価格〉

188円(203.04円)

- 取扱い店舗

ダン・ブラウン 99店舗（サミットストア インストアベーカリー）

- 店頭ポスター

「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」から

ご確認いただけます。

https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown