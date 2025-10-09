moomoo証券ストア 表参道、俳優・松重豊さんをゲストにオープニングセレモニー開催決定！

moomoo証券株式会社

世界2,700万人※1が認めた次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、2025年10月28日に東京・表参道に「moomoo証券ストア 表参道」を開設いたします。

資産形成が誰にとっても身近になった今、投資は難しくて遠い存在ではありません。moomoo証券は、金融サービスに新しい風を吹き込むべく、デジタルとリアルの融合から生まれた全く新しい体験型ストアを展開します。投資初心者も経験者も、“体験しながら学べる”をコンセプトにしたこの店舗では、実際の取引画面やAI分析ツールに触れながら、投資の楽しさや知識を直感的に体感できます。全面ガラス張りの開放的なデザインと、10:00～21:00までの営業により、仕事帰りや週末のショッピングの合間にも気軽に立ち寄れる環境を整えています。



そして、この度、moomoo証券ストア 表参道のオープニングセレモニー開催（2025年10月28日（火）予定）が決定。投資を日常に取り入れる新しい体験の幕開けをお届けします。

moomoo証券ストア 表参道 10月28日オープニングセレモニー開催決定！

オープニングセレモニーには、moomoo証券のブランドアンバサダーを務める俳優・松重豊さんに加え、株式会社日本取引所グループ（JPX）やNASDAQからもご来賓を予定しています。本セレモニーは報道関係者向けに実施され、テープカットや松重豊さんによるトークセッションなどを通じて、華やかな雰囲気の中で「moomoo証券ストア 表参道」の施設や提供サービスの魅力を紹介します。また、店舗内で今後継続的に展開される「moomoo Academy」コンテンツについてもご紹介する予定です。

なお、一般のお客様へのストアオープンは同日14時からを予定しており、ご来店いただいた方にはオープンを記念した素敵なプレゼントをご用意しています。ぜひ気軽に遊びに来てください！

＜松重豊氏プロフィール＞

俳優。1963年1月19日生まれ、福岡県出身。「蜷川スタジオ」を経て、映画、ドラマ、舞台と幅広く活躍。2012年に始まったドラマ「孤独のグルメ」では主演を演じ、幅広い層に支持され、2025年1月10日に主演・監督・脚本を務めた「劇映画 孤独のグルメ」が公開され、興行収入10億円、観客動員数70万人を突破するヒット作となる。直近ではNHK大河ドラマ「どうする家康」、ネットフリックス「隣の国のグルメイト」など。FM横浜「深夜の音楽食堂」でパーソナリティを務める。11月21日公開のアニメ映画「果てしなきスカーレット」では声の出演が決定している。

フォロワー29万人超！投資インフルエンサー・りりなさん1日店長イベント開催投資インフルエンサー・りりなさん1日店長イベント開催

また、「moomoo Academy」のコンテンツとなる、投資インフルエンサーによるセミナーや体験会も実施されます。10月28日（火）オープニングセレモニー後の11:30～、家計管理や投資の発信で多くの主婦層や投資初心者から支持を集める人気インフルエンサー・りりなさんを1日店長に迎え、『主婦にやさしい・NISAの次に始める個別株の探し方』をテーマにセミナーを行なっていただきます。

＜こんな方にオススメ＞

- NISAはすでに始めている- 個別株に興味があるけど、どうやって探したらいいかわからない- 数週間から数ヶ月で値上がり益を狙う投資方法が知りたい- テクニカル分析を初歩から学びたい

moomoo証券ストア 表参道限定セミナーとなっており、来場者には限定オリジナルグッズである「りりなイラスト付きメガネ拭き」を全員にプレゼントいたします。ぜひご友人、ご家族をお誘い合わせの上、ご参加ください。

＜開催概要＞

日時：2025年10月28日（火） 11:30～13:00（11:00受付開始）予定

場所：moomoo証券ストア 表参道（東京都港区北青山3丁目11-7 Aoビル）

お申込み方法：下記応募フォームよりご応募ください

https://forms.cloud.microsoft/r/KWp5i05ap1

＜カケマネ・りりなさんプロフィール＞

1990年生まれ。4歳の男の子を育てながら家計管理×投資についてインスタグラム（@kakemane）、YouTube、ブログなどで発信をしている主婦。結婚を機に2018年から家計管理＆投資をスタート。最初は、投資って大丈夫なのかな？損しない？半信半疑で少額スタート！その後、日本株・米国株・株主優待・配当金投資など、様々な運用方法を実践し、結婚4年目で資産3,000万円を達成。KADOKAWAより出版した著書「はじめ時はいつも今 主婦にやさしいお金の増やし方BOOK」は累計5万部突破！

※本イベントは定員が30名のため、応募多数の場合は抽選となります。※当日キャンセルを見込んで多めに抽選を行うため、ご来場者多数の場合は、立ち見でのご聴講となる可能性がございます。あらかじめご了承の上、お申込みください

オープン記念キャンペーン、まだまだ開催中！

moomoo証券ストア 表参道のオープンを記念して、Appleの最新スマートフォンiPhone17 Pro（2名様）とAmazonギフトカード2,000円分（80名様）が抽選で当たるキャンペーンを絶賛開催中です。

moomoo証券ストア 表参道 オープン記念キャンペーン

参加方法（簡単3ステップ）

- SNSでシェアmoomoo証券の本キャンペーンに関するX投稿から、印象に残ったストア紹介を1つ選んでリポスト moomoo証券のX投稿はこちら：https://x.com/jp_moomoo/status/1975378483468726657- キーワード取得下記キャンペーンサイト（moomoo証券のコミュニティ投稿※）にてキーワードを取得https://www.moomoo.com/ja/community/feed/115280758243334- DM送信moomoo証券のXアカウントに「SNS投稿のキャプチャ」と「取得したキーワード」を送信すれば応募完了！公式Xアカウントはこちら：https://x.com/jp_moomoo

応募期間： 2025年10月28日（火）まで

抽選発表： 10月15日（水）、10月31日（金）

※コミュニティ投稿はアプリなしでも閲覧可能

※お一人様1回限りのご参加となります

moomoo証券ストア 表参道について

住所：〒107-0061 東京都港区北青山３丁目１１－７ Aoビル １階

【営業時間】平日：10:00 ～21:00 土日祝：10:00 ～ 19:00

※休業日は年末年始（1/1、1/2：ビル休館日）

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

moomooアプリのダウンロード

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日



【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。