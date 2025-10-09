京都祇園あのん10周年特別コラボ企画 創業55周年の帝塚山ポアールとコラボレーション「アフタヌーンティープレート」1日限定15セット 10月15日(水)～11月14日（金）迄 毎日13時頃～提供開始！
「京都祇園あのん」を展開する和菓子メーカー・株式会社サザエ食品（本社：兵庫県西宮市上大市４丁目17-18 代表取締役：戸島 陽平）は、2025年10月1日（水）～「アイス大福パフェ」「期間限定 シャインマスカットスイーツ（季節のフルーツパフェ、あんふらっぺ）」、2025年10月15日（水）～11月14日（金）迄「京都祇園あのん×大阪帝塚山ポアール アフタヌーンティープレート」を「JPタワー大阪」内の商業施設「ＫＩＴＴＥ大阪」2階 和カフェ「KYOTO あのん CAFE」でご提供を開始いたします。
■商品概要
１.京都祇園あのん×大阪帝塚山ポアール アフタヌーンティープレート
発売日：2025年10月15日(水)～11月14日(金) 迄 ※毎日13時頃より提供開始
数量：1日限定15セット
「あのん」10周年を記念して、創業55周年を迎えた「帝塚山ポアール」との特別コラボレーションプレートをご用意しました。
セット内容
・あのんシュー（プレーン）
ポアールのプチシューに「レッドダイヤモンド」をトッピング
・あのんシューアイス
ポアール特製ミルクアイスを絞り「レッドダイヤモンド」をサンド
・あのんフィナンシェ
自家挽きマルコナアーモンドの生地に「レッドダイヤモンド」を加えて焼き上げ
・あのんパイシート
手折りパイに「レッドダイヤモンド」とホイップクリームをサンド
「レッドダイヤモンド」とは
特殊製法で小豆の全栄養素を閉じ込めた腸活あんこ
100gあたりに含まれる食物繊維はごぼうの4倍の9.3g
価格：2,200円（税込・ドリンク付き）コーヒー・和紅茶・緑茶
提供店舗：KYOTO あのん CAFE（KITTE大阪２階 和カフェ）
「京都祇園あのん×大阪帝塚山ポアール アフタヌーンティープレート」
【ポアール プロフィール】
1969年（昭和44年）、大阪・帝塚山にて創業。以来、洗練された技術と厳選素材により常にアップデートを重ねながら、関西の洋菓子文化を牽引してきた名店です。アトリエ併設の帝塚山本店では、焼きたてフェナンシェや菓子の製作風景が感じられる空間が広がり、選び抜かれたスイーツとともに優雅な時間を提供。また焼きたてフィナンシェ専門店「ポアール・ル・ボン・ブール」をはじめ大阪市内に5店舗を展開。プレミアムフルーツソルベ専門店「ポアール・デ・ロワGINZA」のEC展開や、他業種とのコラボレーション、地域貢献活動など多方面で、活躍の場を広げられています。
２.アイス大福パフェ
発売日：2025年10月1日(水)～
内容
フレーク、あんこ、クリームの上に、やわらかな求肥で包んだアイスをトッピング。
もちっとふわっとした食感と、和と洋の甘さが重なる新感覚パフェです。
・アイス大福パフェ（抹茶）
・アイス大福パフェ（チョコレート）
・アイス大福パフェ（マスカルポーネ）※京都伊勢丹限定味
・アイス大福パフェ（ほうじ茶）※KITTE大阪限定味
価格：各 750円（税込）
提供店舗：京都伊勢丹 あのん店、KYOTO あのん CAFE（KITTE大阪２階 和カフェ）
アイス大福パフェ（抹茶）
３.期間限定 シャインマスカットスイーツ（季節のフルーツパフェ、あんふらっぺ）
発売日：2025年10月1日(水)～
内容
・季節のフルーツパフェ（シャインマスカット）
マスカルポーネアイス、ぶどうシャーベット、ジュレ、各地のフルーツを贅沢に使用したパフェ
・あんふらっぺ（シャインマスカット）
こだわりのあんことフレーバーを掛け合わせた新感覚ドリンク
価格：季節のフルーツパフェ（シャインマスカット） 2,200円（税込）
あんふらっぺ（シャインマスカット） 850円（税込）
提供店舗：KYOTO あのん CAFE（KITTE大阪２階 和カフェ）
シャインマスカットスイーツ（季節のフルーツパフェ、あんふらっぺ）
■店舗説明
「京都祇園あのん」が手がける初のテイクアウト方式カフェ。コンセプトは、京都・日本の伝統文化「本当によいもの」を五感で感じる古都カフェ ～ ”あん” to 茶・果・米 ～】
京都祇園本店の世界観をそのままに、国内外の方々へ京都と日本の伝統文化を発信する拠点として、 KITTE大阪から新しい魅力をお届けします。
◆空間へのこだわり
店内は天然素材を使用した落ち着きのある空間に。木の手触りを感じていただける家具をはじめ、京都の古くからある様式「木格子」を採用した趣のある天井など、日本の伝統を感じながらお寛ぎいただけます。
また店内には、【花人 赤井 勝（あかい まさる）氏】が「KYOTO あのん CAFE」のために新たに制作した「あずき」をテーマにしたオリジナルオブジェを設置。
他にも四季折々の装花写真アートなどを展示し、日本が有する伝統と古都京都の季節感を、唯一無二の世界観で演出いたします。
花人 赤井 勝（あかい まさる）氏
1965年 大阪生まれ。
2008年 北海道洞爺湖サミット装花
2009年 ローマ法王パウロ6世へオブジェ制作
ベネディクト16世へブーケ献上
2013年 伊勢神宮にて式年遷宮献花奉納
2017年 仏ルーブル王宮内パリ装飾美術館
メインホールにて桜の装花担当
現 在 林 修の「日曜日の初耳学」
全インタビューゲストの装花担当
■店舗詳細
［店舗名］KYOTO あのん CAFE
［住所］〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪 2F
［営業時間］午前8時～午後8時（ラストオーダー午後7時30分）
［座席数］47席
■「京都祇園あのん」ブランド
創業50周年を迎えた「十勝あんこのサザエ」ブランドを展開する株式会社サザエ食品が2015年に立ち上げた
新ブランド「京都祇園あのん」
長年受け継がれた老舗ならではの自慢のあんに、洋の素材を掛け合わせることで新しい味わいの和菓子を生み出しています。
https://www.a-n.kyoto.jp
■会社情報
株式会社サザエ食品
〒663-8003
兵庫県西宮市上大市4丁目17番18号
Tel.0798-52-6323
Fax.0798-52-6726
https://www.sazae-shokuhin.com
