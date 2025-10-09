ENSOUチャットボット、Microsoft SharePoint連携機能をリリース

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：山崎 祐太、以下、当社）は、提供する法人向け生成AIチャットボットサービス「ENSOUチャットボット」において、Microsoft SharePoint連携機能を新たにリリースしたことを発表いたします。

この機能により、SharePoint上の社内ドキュメントをAIが自動的に参照し、常に最新の情報に基づいた回答が可能となります。これまで課題となっていたファイルアップロードや更新の手間を解消し、ナレッジ運用の自動化・効率化を実現します。

サービスサイト :https://ensou.app/

組織全体での生成AI活用を阻む“情報更新の壁”

近年、生成AIは企業の業務効率化を加速させる中核技術として注目を集めています。しかし現場では、次のような運用上の課題が残されています。

- 更新したドキュメントやナレッジを都度アップロードする必要があり、運用負荷が高い- 情報更新の遅れにより、AIが古いデータをもとに回答してしまう- 権限管理が煩雑で、セキュリティリスクが発生しやすい- メンテナンスコストが増加し、継続利用が難しくなる

こうした課題に対し、DigeonはMicrosoft SharePointとの自動連携機能を開発。既存の社内情報をそのままAI活用へとつなげることで、「導入したが活用されない」状態を解消し、全社的に定着する生成AI活用を実現します。

SharePoint連携機能による主な特長

１. 既存のSharePointをそのまま接続

既存のSharePoint環境をENSOUチャットボットに直接接続可能。アップロードやフォルダ構成の変更は不要です。AIが常に最新のドキュメントを参照するため、社内ナレッジの即時反映と運用コストの大幅削減を両立します。

２. 閲覧権限の自動引き継ぎによる安全な運用

ENSOUチャットボットは組織管理・アクセス制御機能を標準搭載。SharePointの閲覧権限を自動的に継承し、部署・チーム単位の柔軟な権限設定とセキュアな情報活用を可能にします。

３. 高精度RAGと検索機能で常に最新情報を即時回答

独自のRetrieval-Augmented Generation（RAG）技術により、SharePoint上のナレッジをAIが動的に検索・参照。常に最新の情報に基づいた回答を生成し、業務の生産性と回答の正確性を両立します。

４. 回答の参照元を明示、AIの誤回答を防止

AIが参照したファイルを明示できるため、回答の根拠が一目で確認できます。これにより、AIの幻覚（ハルシネーション）を見抜き、信頼性の高い情報活用を実現します。

ENSOUチャットボット独自の強み

DXパートナー事業で培った導入・定着ノウハウ

Digeonは、AI導入の「企画・開発・運用支援」を一貫して行うDXパートナー事業を展開しています。ENSOUチャットボットでもその知見を活かし、導入前の環境整備から運用後の効果測定まで徹底した伴走支援を提供します。

単なるツール導入にとどまらず、AI活用を企業文化として根付かせる支援が可能です。

組織利用を前提とした管理・権限構造

ENSOUは、個人利用ではなく「組織で使う」ことを前提に設計されています。プロンプト共有、利用分析、テンプレート管理などの機能を通じて、組織全体でのAI利活用を安全に標準化します。

また、社外ツールの無断利用による“シャドーAIリスク”を未然に防止します。

法人利用に求められるセキュリティ水準

ENSOUチャットボットは、ISMS認証およびAWSサービスパートナー認定を取得し、ISMAP登録クラウド上で稼働。通信はすべてHTTPSで暗号化され、さらにIPアドレス制御により外部アクセスを遮断します。

上場企業や官公庁、自治体など、機密性の高い情報を扱う組織でも安心して利用できます。

高いカスタマイズ性と充実したサポート体制

ENSOUチャットボットは、クラウド・オンプレミスの両環境に対応。導入トライアル中から専任担当者がテンプレート作成・効果測定をサポートし、導入初期から成果を実感できるカスタマーサクセス体制を整えています。

企業ごとの業務構造に合わせたカスタマイズも柔軟に対応可能です。

ENSOUチャットボットとは

ENSOUチャットボットは、法人向けに開発された生成AI導入のファーストステップに最適なセキュアな生成AIチャットボットサービスです。生成AIを個人の業務補助に留めず、組織全体の知識共有・業務効率化を支える仕組みを提供します。

主な機能：

- 高精度RAGによる社内ドキュメント検索- カスタムチャットボットテンプレート共有機能- Web検索／ファイルアップロード／多言語対応- 管理者ダッシュボードによる利用状況分析

株式会社Digeon（ディジョン）会社概要

お問い合わせ :https://ensou.app/contact/

社名：株式会社Digeon

本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル 5階

東京営業所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20F WeWork内

設立：2020年10月28日

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 山崎 祐太

事業内容：ENSOUチャットボットの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発