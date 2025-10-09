＼アンケート回答で／抽選で400名様にデジタルギフトをプレゼント！しまね登録キャンペーン

島根県

『しまね登録』とは、島根とあなたを繋ぐための仕組みで、就職活動や移住に関する情報を（LINE・メールや郵送で）受け取れたり、交通費助成や引越し割引等、様々な支援メニューが活用できるサービスです。

この度、『しまね登録』のキャンペーンを実施します。キャンペーン期間内に対象条件を満たし、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で400名様に、1,000円分のデジタルギフト「デジコ」をプレゼント。

当キャンペーンを通して、サービス向上を目指しつつ、移住関心層の掘り起こしを通して、島根への移住促進を図ります。

■期 間

令和7年9月25日（木）～令和7年12月5日（金）【第一締切】

／令和8年2月10日（火）【第二締切】

※対象者多数の場合は第一締切で終了する場合があります。

■対象者 ※(1)～(3)すべての条件を満たす方が対象です。

(1)現在、島根県外在住の社会人の方（学生は対象外）※尚、日本国内在住者の方に限ります

(2)本キャンペーン期間中、『しまね登録』に新規登録され、「基本情報」および「WEB履歴書」の必須項目をもれなく登録完了し、１か月以上経過された方

(3)アンケートに回答いただいた方

■しまね登録キャンペーン 特設サイト

https://www.kurashimanet.jp/shimane-touroku/

■お問い合わせ先

公益財団法人ふるさと島根定住財団 三上

TEL：0852-28-0690 Ｅ-Ｍａｉｌ：uiturn@teiju.or.jp

（公益財団法人ふるさと島根定住財団は、島根県の外郭団体です。）

※チラシは、下記よりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1002-49b5d20cc2ff69caabebb5762784ed3b.pdf