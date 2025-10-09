【LINEリサーチ】週に1日以上冷凍食品を食べる人は5割台半ば、10代は6割台後半で食べる頻度が最も高い結果に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）では、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営しています。

「LINEリサーチ」では、全国の15～69歳の男女を対象に、冷凍食品を食べる頻度や、好きな冷凍食品に関する調査をしましたので、結果をお知らせします。

■SUMMARY

【冷凍食品を食べる頻度】

週1回以上食べる人は5割台半ば。10代は6割台後半で、利用頻度が高い。



【好きな冷凍食品】

10代・20代は炭水化物系の「チャーハン」「パスタ類」がそれぞれ1位。30代以降では主菜の「ぎょうざ」が1位

■冷凍食品を食べる頻度

主食やおかずの加工食品（ぎょうざ、焼きおにぎり、お弁当のおかずなど）の冷凍食品を食べる頻度を聞きました。

※冷凍野菜／肉・魚／フルーツなどの素材系を除きます。

全体では「週に2～3日」が2割強で最も高くなりましたが、頻度に大きな差はなく「週に1日」「月に2～3日」「月に1日以下」もそれぞれ2割弱で横並びとなりました。

「週に4～5日以上」「週に2～3日」「週に1日」を合わせた【週に1日以上】食べる人の割合は、5割台半ばと高いことがわかりました。

年代別にみると、10代では「週に4～5日以上」の割合が3割強で、ほかの年代と比べて高くなっており、20代でも2割強と高めです。

10代では【週に1日以上】の割合が6割台後半にのぼり、特に10代女性では7割強の高さでした。

一方で、10～20代では「まったく食べない」がほかの年代よりもやや高めでした。冷凍食品を「食べない」人も一定数いるようです。

■好きな冷凍食品ランキング

ふだん冷凍食品を食べる人に、主食やおかずの加工食品（ぎょうざ、焼きおにぎり、お弁当のおかずなど）の中で、好きな冷凍食品を複数回答で聞きました。

※冷凍野菜／肉・魚／フルーツなどの素材系を除きます。

全体1位は「ぎょうざ」で、4割台後半の高い割合でした。全体の2位は「チャーハン」で約4割、3位以降は「パスタ類」「からあげ」が3割台で続きました。

年代別にみると、好きな冷凍食品には差が出ています。

冷凍食品を食べる頻度が最も高かった10代では「チャーハン」「からあげ」「パスタ類」がTOP3で、全体1位の「ぎょうざ」は4位にとどまりました。

また、「ポテト（フライドポテト、ハッシュドポテト、大学いもなど）」が2割台後半で5位にランクイン。さらに、「今川焼／たい焼き」「コロッケ」が、ほかの年代よりも高い割合でランクインしています。

ランキング外ですが、10代では「お弁当の総菜系（おひたし、きんぴらなど)」がほかの年代と比べて高めでした。

20代では「パスタ類」と「ぎょうざ」がほぼ同率で上位に。

若い年代では、「チャーハン」「パスタ類」など、食べ応えのある炭水化物系の冷凍食品がそれぞれ1位でした。

30代以上では主菜の「ぎょうざ」が1位となり、特に50～60代では5割台の高さでした。

おやつ系の「今川焼／たい焼き」は、10～30代、60代と幅広い年代でランクイン。

グラフにはありませんが、「チャーハン」は女性よりも男性で高い割合で、特に30代以上の男性で4割台と高くなっていました。

一方、「パスタ類」「ドリア／グラタン」は女性のほうが高い割合で、特に20代・40代女性で割合が高めでした。

【調査について】

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象：日本全国の15歳～69歳の男女

実施時期：2025年9月1日～2025年9月3日

有効回収数：3152サンプル

※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

