【BEB5沖縄瀬良垣】沖縄のクリスマスは、ゴーヤーが主役！？ホテルが″ゴーヤージェニック″な空間に変身する「BEBゴーヤークリスマス」今年も開催

星野リゾートゴーヤー尽くしの空間でクリスマスを楽しむ

「よんな～ ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB5沖縄瀬良垣（ベブ） by 星野リゾート」では、2025年12月1日～25日の期間、沖縄名物ゴーヤーをテーマに、ホテル全体が"ゴーヤージェニック"な空間に変身する「BEBゴーヤークリスマス」を今年も開催します。シンボルである高さ約2.5mのゴーヤーツリーを中心に、ゴーヤーの輪切りやゴーヤー柄のプレゼントボックスの装飾など、「TAMARIBA（タマリバ）」を沖縄らしいクリスマス空間に彩ります。また、24時間自由に過ごせるTAMARIBAにはゲームもあり、フードやドリンクを持ち寄って、旅先ならではのクリスマスパーティーを楽しめます。

背景

BEB5沖縄瀬良垣のコンセプトは、ホテルでもいつもの仲間と素敵な時間を過ごしてほしいという想いをこめた「よんな～ ちゅライフ」。そのコンセプトを表現しているパブリックスペース「TAMARIBA」は、沖縄の縁側をイメージした小上がりエリアで、靴を脱いでリラックスしながら自由な時間を過ごせる空間です。TAMARIBAは24時間いつでも利用でき、本やゲームを楽しんだり、飲食をしたり、自由に過ごすことができます。このTAMARIBAを、沖縄で親しまれている野菜「ゴーヤー」をテーマに装飾し、旅先でその土地ならではのクリスマスを楽しんでほしいという想いから、本イベントを企画しました。

TAMARIBAがゴーヤー尽くしのクリスマス空間に変身ゴーヤーの装飾で彩られたTAMARIBA

全長約2.5mの大きなゴーヤーツリーを中心に、ゴーヤー柄のプレゼントボックスやゴーヤ―の輪切りオーナメントでTAMARIBAを彩ります。また、クリスマスカチューシャやメガネなど、おそろいで身に着けて楽しめるクリスマスグッズも貸し出します。ゴーヤー尽くしのTAMARIBAで、沖縄らしいクリスマスパーティーが楽しめます。

みんなでシェアして楽しめる！パーティーにぴったりな食事ボリューム満点のピッツァ屋外のTAMARIBAにはキッチンカーがオープン

BEBカフェでは、みんなでシェアして楽しめるパーティーにぴったりな「ゴーヤーサルシッチャ」など、ボリューム満点の7種類のピッツァや一品料理を販売しています。また、屋外のTAMARIBAにはキッチンカーが毎日オープンしており、その時の気分に合わせて食事が選べます。さらに、沖縄ならではのビールをはじめ、その他にも幅広いドリンクも揃っているので、手ぶらでクリスマスパーティーを楽しめます。

【もっとゴーヤーを楽しみたい方には】1室限定！ゴーヤークリスマスルーム1室限定のゴーヤールームがクリスマス仕様に

1日1室限定の「ゴーヤールーム」が期間限定でクリスマス仕様に変わります。オリジナルパジャマやゴーヤーサングラスなどのグッズで、この部屋ならではの写真や動画を撮影することができます。部屋に戻ってもゴーヤー尽くしの空間で、旅先でのクリスマスをさらに楽しめます。

料金：10,500円～（2名利用時1名あたり、税込・食事別）

定員：4名

予約：BEB5沖縄瀬良垣公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/）

「ゴーヤークリスマス」概要

期間：2025年12月1日～25日

料金：参加無料

場所：TAMARIBA

対象：宿泊者

BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート

24時間オープンのTAMARIBA

沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村（おんなそん）に位置する、よんな～（＊）な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA（タマリバ）」や、コンドミニアムタイプの客室でゆっくり過ごしたり、屋外プールやバレルサウナで時間を気にせず遊んだり、素敵な時間を過ごせます。

＊よんな～：沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」

所在地 ：〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4

電話 ：050-3134-8098（星野リゾート予約センター）

客室数 ：105室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊 9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：那覇空港から車で約60分（沖縄動車道 屋嘉ICから車で約10分）

空港送迎リムジンバス（有料）で約75分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/)

公式インスタグラム：@beb5okinawaseragaki(https://www.instagram.com/beb5okinawaseragaki/?__pwa=1#) #beb5沖縄瀬良垣 #beb

BEB（ベブ）とは？

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「お出かけ」に寄り添います。

BEBとのコラボレーション積極受付中！ お問い合わせ先：info@hoshinoresorts.com