イラストレーターmatsui(マツイ)が描く「matsui DOGS」と愛犬家向け複合施設「HOT DOG TOWN」がコラボ。限定アイテムの販売や、国内初開催のコラボカフェ・POP UPを実施！
愛犬向けの限定コラボグッズや、愛犬とお揃いウェア、愛犬とmatsui DOGSとプリントできるオーダーメイドウェアは、10/11(土) 10:00からHOT DOG TOWN オンラインストアにて販売開始。
限定ワークショップや、国内初となるコラボカフェ、matsui DOGSグッズを販売するPOP UPは、11/29 (土) - 12/14(日)の日程で東京・有明の愛犬向け複合施設「HOT DOG TOWN Ariake」にて開催予定です。
コラボレーション特設サイトはこちら
https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration (https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration)
・for DOGS / 愛犬向けアイテム(数量限定)
リード : \3,900
トイ : \1,900
ベッド \9,900
(全て税込) 購入はこちら(https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration)
・MATCHING WEAR / お揃いウェア
ドッグウェア : \5,500
TEE : \5,500
LONG SLEEVE TEE : \7,700
SWEAT SHIRT : \9,900
(全て税込価格) 購入はこちら(https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration)
・MY DOG meets matsui DOGS!
TEE : \5,500
SWEAT SHIRT : \9,900
OSANPO BAG : \4,400
TOTE BAG : \5,500
(全て税込価格) 購入はこちら(https://hotdogstudio.tokyo/pages/limited-collaboration)
・ワークショップ (予約制)
10/11(土) 10:00 予約開始 | 11/29(土)-12/14(日)開催 (予約はこちら(https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration))
(全て税込価格)
・コラボカフェ (予約制)
10/11(土) 10:00 予約開始 | 11/29(土)-12/14(日)開催 (予約はこちら(https://hotdogstudio.tokyo/pages/matsuidogs_limited-collaboration))
<メニュー/価格(税込)> *予定
- ドリンク類 \880~
- フード+ドリンクセット \1,800~
- デザート類 \500~
(全て税込価格)
<コラボカフェ限定コースター>
イベント中 コラボメニューをご注文の方には「コラボカフェ限定コースター(紙製)」をプレゼントいたします。
・matsui DOGS GOODS SHOP
11/29(土)-12/14(日) のイベントでは、matsui DOGS グッズを販売予定です
・matsui(マツイ)
1996年、愛知県生まれ。
名古屋学芸大学卒業後、デザイナーとしてキャリアをスタート。
2022年の初個展を皮切りに各地で個展やイベントを開催。2023年には香港や台湾でもイベントを開催し、海外へも活動の幅を広げている。
犬をモチーフとして、太く、ゆったりとした線と明快な色使いの絵で、これまでに国内、国内外の様々なブランドとのコラボレーションにも携わる。
https://matsui-ill.studio.site/
Instagram：@matsui9988(https://www.instagram.com/matsui9988/)
・HOT DOG TOWN Ariake
東京・有明の愛犬家向け複合施設「HOT DOG TOWN Ariake」(運営:HOT DOG STUDIO合同会社)
「愛犬とのワクワク、この街にぜんぶ」 をコンセプトに、愛犬家という生き方を選んだ "Dogger"たちが、愛犬との最高なひとときを過ごす" 街"として運営され、総面積280平方メートル を超える広々とした 空間に、セレクトストア、 オーダーメイドファクトリー、カフェ、トリミングサロン、ドッグランを 常設しています。
135-0063 東京都江東区有明1-13-7 livedoor URBAN SPORTS PARK
HOT DOG TOWN Ariake
https://hotdogstudio.tokyo/pages/hot-dog-town
Instagram : @hot_dog_town(https://www.instagram.com/hot_dog_town/)