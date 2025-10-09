こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AI活用でサイトの分析と改善を効率化できるツールとは？（10/22 無料オンラインセミナー）
2025年10月22日（水）15：00～16：00 【ToyBox】Vol.59 Ptengine AIヒートマップのご紹介
株式会社PtmindがPtengine AIヒートマップを紹介します。
ウェブでのお客さまの行動を瞬時に理解し適切な施策を実行するために、AIを活用してページを分析し改善策を提案する新しいサービスです。CVRが30%以上改善した例もすでに出ています。
実際の動作画面なども交えて詳しく解説します。
▼こんな方におすすめ
忙しく、分析と改善の立案まで手が回らない
コンサルティングのような分析手法やノウハウがない
クライアント向けに改善案を出したいが時間がない
▼こんな成果が出ます
AIを活用した正確な理解で売上を向上
ABテストをAIが解析してCVRを継続的に向上
レポート作成なども含め1分で改善
■開催概要
日時：2025年10月22日（水）15：00～16：00
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
■登壇者
株式会社Ptmind 共同創業者
安藤高志（あんどう・たかし）氏
司会進行
株式会社エスファクトリー 代表
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事 井水 大輔
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長 積高之
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
申し込みページ
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/191105
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
