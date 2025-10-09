AI活用でサイトの分析と改善を効率化できるツールとは？（10/22 無料オンラインセミナー）







2025年10月22日（水）15：00～16：00 【ToyBox】Vol.59 Ptengine AIヒートマップのご紹介株式会社PtmindがPtengine AIヒートマップを紹介します。ウェブでのお客さまの行動を瞬時に理解し適切な施策を実行するために、AIを活用してページを分析し改善策を提案する新しいサービスです。CVRが30%以上改善した例もすでに出ています。実際の動作画面なども交えて詳しく解説します。▼こんな方におすすめ忙しく、分析と改善の立案まで手が回らないコンサルティングのような分析手法やノウハウがないクライアント向けに改善案を出したいが時間がない▼こんな成果が出ますAIを活用した正確な理解で売上を向上ABテストをAIが解析してCVRを継続的に向上レポート作成なども含め1分で改善■開催概要日時：2025年10月22日（水）15：00～16：00形式：オンライン（Zoom）費用：無料■登壇者株式会社Ptmind 共同創業者安藤高志（あんどう・たかし）氏司会進行株式会社エスファクトリー 代表一般社団法人ウェブ解析士協会 理事 井水 大輔■主催一般社団法人ウェブ解析士協会事業推進部長 積高之

ウェブ解析士協会とは

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会Email:seminar@waca.or.jp関連リンクToyBoxとはhttps://toybox.waca.or.jp/申し込みページhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/191105ウェブ解析士Q&Ahttps://www.waca.or.jp/faq/study/