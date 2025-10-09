こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ちふれと埼玉女子短期大学が「ウェディングドレスショー」でコラボレーション！
2025彩女祭ウェディングドレスショーで、学生ショーモデルへのコスメ提供とメイクサポート
ちふれホールディングス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：片岡方和)は、学校法人川口学園埼玉女子短期大学(埼玉県日高市、学長：桾沢栄一）と、2025年10月18日(土)に開催される「2025彩女祭ウェディングドレスショー」にて、学生ショーモデルへのコスメ提供とメイクサポートを目的としたコラボレーションを行います。
■コラボレーションの背景・目的
本コラボレーションは、当社と埼玉女子短期大学の両者が、長きにわたり大切にしてきた「女性が社会で活躍するための美の探求やその支援」という価値観の一致を前提としています。埼玉県に本社を構える当社が学生のスキンケア・メイクをサポートすることで、埼玉県内で開催される文化祭での女子学生の活動に、新たな価値を提供する共創プロジェクトです。
■コラボレーション内容
①ショーモデルへのスキンケア・ベースメイク講座(2025年8月6日)
ウェディングドレスショーに先立ち、当社美容研究部による「スキンケア・ベースメイク講座」を実施いたしました。学生モデルは10代の若年層ですが、10代はホルモンバランスが変動しやすく、不安定な状態になりがちだからこそ、適切なケアが重要です。そこで、まずは肌診断を行い、適切な洗顔方法や正しい保湿方法等、肌のお手入れに必要なポイントを解説。ショー当日、ベストな肌コンディションで臨めるようアドバイスいたしました。
②当社商品を使用したメイクアップサポート(2025年10月18日)
当社商品を使用して学生が考案したメイクデザインをもとに、当社美容研究部が13人の学生モデルにポイントメイク支援を行います。プロの視点から、モデルがショー当日に最も輝くメイクとなるよう演出いたします。
■コラボレーションを通じて
当社は、今後も大学等の教育機関との「スキンケア・メイク」領域での共創を通じて、新たな価値を創造してまいります。その際、地元コミュニティとの連携も視野に入れ、学校が所属する地域社会の振興にも寄与し、当社が注力する持続可能かつ、共創型のパートナーシップ構築を推進してまいります。
■ウェディングドレスショー開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2936/119672/119672_web_1.png
写真左：2025年8月6日(水)に開催された「スキンケア・ベースメイク講座」。
当社美容研究部員が、ウェディングドレスショーの学生モデルにお手入れの基本を指導。
写真右：2025年は12星座をテーマに開催準備中。
■埼玉女子短期大学について
1989年埼玉県狭山市に商学科・英語科の２学科で開学。人間形成を教育の基調とし、真理を追究するという学問の原点に立ち、「中庸・自立」を教育理念とする。近年は、日高市や埼玉県秩父地域振興センターとの官学連携による地域活性化やANA総合研究所との産学連携による地域創生、SDGs課題研究等、フィールドワークやアクティブラーニングに積極的に取り組んでいる。
・アクセス
〒350-1227 埼玉県日高市女影1616
https://www.saijo.ac.jp/information/location/
・最寄り駅からのバス案内(10/18のダイヤ)
https://www.saijo.ac.jp/information/bus/dia/details.php?dia=300
