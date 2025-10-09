こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
猫壱の大人気つめとぎ「バリバリボウル」に待望の新色！インテリアになじむ「ナチュラル」と「ホワイト」が仲間入り
「猫が幸せ、私も幸せ」をブランドスローガンに、美しく機能性にも優れた猫の生活用品の製造・販売を手掛ける株式会社猫壱（本社：東京都目黒区、以下猫壱）は、シリーズ累計販売数92万個を突破した大人気つめとぎ「バリバリボウル」の新色「ナチュラル」と「ホワイト」を2025年10月9日より発売いたします。
「バリバリボウル」は、木目を基調としたカラーを中心に展開しており、インテリアに自然に馴染むデザインとして多くのお客様にご好評いただいております。一方で、「より明るい色味が欲しい」「部屋の雰囲気に合わせて選べるバリエーションが欲しい」 といったお声を数多くいただいており、そうしたご要望にお応えするかたちで、このたび新色「ナチュラル」と「ホワイト」を発売いたしました。
「バリバリボウル」とは
「バリバリボウル」は、つめとぎ部分に高品質なダンボールを使用し、猫がリラックスしながら思う存分つめとぎを楽しめると同時に、ベッドとしてもくつろげるロングセラー商品です。すり鉢状のフォルムが猫の体にやさしくフィットし、体重を分散することで安心して身をゆだねられる猫工学設計となっています。さらに、以下の特長を備えています。
＜安心・安全の素材＞
原料は不純物ゼロの100％紙のダンボールを使用し、嫌なニオイがせず、猫に無害。
植物由来ののりを使用し、成分検査で 安全性・無毒性 を確認済み。
＜高耐久＆長持ち＞
紙の木繊維密度が高く、一般的なつめとぎに比べて 耐久性が高く長持ちで、削りカスがでにくい仕様。
＜交換可能で経済的＞
つめとぎ部分は交換式。消耗したら簡単に入れ替え可能で、コストパフォーマンスも良し。
＜豊富なサイズ・カラーバリエーション＞
「バリバリボウル」は、成長や好みに合わせて選べる多様なサイズを展開しています。お部屋の雰囲気に合わせてカラーもお選びいただけます。
製品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2632/119792/119792_web_1.png
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
※猫壱会員：https://www.necoichi.co.jp/Register/ 活動実績：https://www.necoichi.co.jp/CSR/
猫壱について
猫壱は常に「猫のため」を壱番に考えることにこだわり、猫の気持ちを考え、猫と暮らす方々の声を聴き、猫とお客様を深いレベルで理解することに力を注いできました。商品作りにおいても、常に「それは猫にとって壱番の商品かどうか」を判断基準において取り組んできた結果、原料にまでこだわったダンボール素材のつめとぎ「バリバリシリーズ」や、磁器製のフードボウルやウォーターボウルを取り揃えた「ハッピーダイニングシリーズ」、そして猫が嫌がる前にスパッと切れる「爪切り」など、猫とお客様に愛される人気製品を数多く展開しています。
社名： 株式会社猫壱
設立： 2008年1月
代表： 川嶋 伶
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ5F
事業内容： 猫用品の企画・販売等
URL： https://www.necoichi.co.jp/
猫壱Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/necoichicojp/
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
株式会社猫壱 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
