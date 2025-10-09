こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AmazonのEC運営自動化サービス「セラー管理くん」とfreee会計のAPI連携を開始 仕訳や決算書をfreee会計へ自動連携し、売上の転記業務ゼロを実現
https://digitalpr.jp/table_img/2693/119553/119553_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社Alphatique（本社：東京都三鷹市、代表取締役：畠中詔摩）が提供する、AmazonのEC運営自動化サービス「セラー管理くん」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■Amazonでの取引データをfreee会計に連携し、経理の転記業務をゼロに
AmazonのEC運営自動化サービス「セラー管理くん」は、Amazonへの出品者を対象として、プロダクト内のダッシュボード上で売上や在庫の可視化を行い、日次・週次で売上の分析を実行するほか、損益計算書や発注書も自動で作成します。
freee会計との連携により、Amazonへの出品者の管理画面であるAmazonセラーセントラルのデータから自動生成された仕訳を、「セラー管理くん」の仕訳帳画面を通して、ボタンひとつでfreee会計の振替伝票へ転記することが可能です。そのため、煩雑な日々の売上の転記作業が不要になり、経理業務を効率化することで、付加価値の高い業務に集中できる環境づくりをサポートします。
「セラー管理くん」プロダクトサイト：https://alphatique.co.jp/products/seller-kanrikun/
■「セラー管理くん」とfreee会計の連携方法
連携アプリ「セラー管理くん」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「セラー管理くん」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/42766
■株式会社Alphatique 概要
会社名 株式会社Alphatique
代表者 代表取締役 畠中詔摩
設立 2024年1月
所在地 東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館 B1F Musashino Valley
https://alphatique.co.jp/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
