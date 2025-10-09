カルテコブログをオープン　健やかに暮らすためのアイデアを提案

　人が一生涯の健康・医療情報を自ら管理できるPHR（パーソナルヘルスレコード）システム「カルテコ」を開発・提供するメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は、健康に関する記事をご紹介する「カルテコブログ」を立ち上げましたのでお知らせいたします。






https://karteco.jp/blog/

　カルテコでは自身の診療情報や健康診断（健診）結果を閲覧できるほか、健診結果を基にAI（人工知能）を活用して34疾患の発症リスクを予測することができます。また、センシング（非接触型生体情報取得）技術を使って自律神経のバランスなどを計測できる機能や、自身のバイタルや生活記録を保存できる機能を装備しています。カルテコブログでは、自律神経やストレス、疲労など、健やかに暮らすための知恵を記事にしてご紹介しています。






