カルテコブログをオープン 健やかに暮らすためのアイデアを提案
人が一生涯の健康・医療情報を自ら管理できるPHR（パーソナルヘルスレコード）システム「カルテコ」を開発・提供するメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は、健康に関する記事をご紹介する「カルテコブログ」を立ち上げましたのでお知らせいたします。
https://karteco.jp/blog/
カルテコでは自身の診療情報や健康診断（健診）結果を閲覧できるほか、健診結果を基にAI（人工知能）を活用して34疾患の発症リスクを予測することができます。また、センシング（非接触型生体情報取得）技術を使って自律神経のバランスなどを計測できる機能や、自身のバイタルや生活記録を保存できる機能を装備しています。カルテコブログでは、自律神経やストレス、疲労など、健やかに暮らすための知恵を記事にしてご紹介しています。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社 広報室 担当：君塚、赤羽、汲田
TEL：03-5283-6911（代表） MAIL：pr@mdv.co.jp
