史上初の世界同時発表のミシュランキーホテル　2年連続 国内ブランド最多7施設で受賞

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ(東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明)は、2025年10月8日にパリで開催されたミシュランガイドのホテルセレクション「ミシュランキー」の発表において、全国に展開する「ふふ」7施設が受賞したことをお知らせいたします。

■注目を集める新たな宿泊評価指標「ミシュランキー」

2025年10月8日(水)開催の世界同時発表「ミシュランキー」授賞式において、この度、日本全国に展開するスモールラグジュアリーリゾート「ふふ」の7施設が、昨年に続き高い評価をいただきました。

2ミシュランキー“素晴らしい滞在”施設に「ふふ 河口湖」「ふふ 日光」

▲「ふふ 河口湖」 ロビーラウンジふふ 河口湖

昨年に続き、山梨県で唯一ミシュランキーを受賞した「ふふ 河口湖」は悠久泰然に佇む美しい富士山を目の前に、河口湖の大自然に囲まれた森のリゾート。全てのお部屋から雄大な富士山を望むことができ、森との境界を感じさせないシームレスな空間で過ごすひとときと、薪と溶岩石を使って仕上げた地産食材の日本料理をご堪能いただけます。

公式HP：https://www.fufukawaguchiko.jp/

▲「ふふ 日光」 エントランスふふ 日光

「ふふ 日光」は、神聖な空気に包まれた地に佇み、日本の気品高い様式美を現代に蘇らせた洗練された空間です。

全ての客室には自家源泉の温泉があり、力強い大自然を感じる露天浴場でのリラックスタイムをお愉しみいただけます。また、四季折々の食材を使用し、和洋折衷のお料理を心ゆくまで味わえ、地の魅力を余すことなく堪能できます。

公式HP： https://www.fufunikko.jp/

▼2ミシュランキー「素晴らしい滞在」の定義 ※日本ミシュランタイヤ株式会社発表

思い出に残る体験ができ、あらゆる点においてユニークで特別な宿泊施設。個性的かつ魅力的であり、誇りを持ち細心の配慮を心がけ運営している。人々の目を引くデザインや建築、その土地の持つ魅力が特別な場所や空間を演出している。

1ミシュランキー“特別な滞在”施設に5つの「ふふ」

“独自の個性と魅力を持ち、他にはない体験を提供する特別な滞在”として評価される「1ミシュランキー」に、5つの「ふふ」が選出されました。

▲「ふふ 軽井沢 陽光の風」 ふふラウンジふふ 軽井沢 陽光の風

公式HP：https://www.fufukaruizawa.jp/

▲「ふふ 旧軽井沢 静養の森」バーラウンジふふ 旧軽井沢 静養の森

公式HP：https://www.fufukyukaruizawa.jp/

▲「ふふ 奈良」客室ふふ 奈良

公式HP：https://www.fufunara.jp/

▲「ふふ 京都」庭園と離れふふ 京都

公式HP：https://www.fufukyoto.jp/

▲「ふふ 箱根」大浴場ふふ 箱根

公式HP：https://www.fufuhakone.jp/

▼1ミシュランキー「特別な滞在」の定義 ※日本ミシュランタイヤ株式会社発表

独自の個性と魅力を持った目的地。型にはまらず、他にはない体験を提供している。サービスは常に一歩先を行き、同じ価格帯の宿泊施設より、はるかに多くのことを提案している。

■「ふふ」について

“ときを味わう場所”をコンセプトに、スモールラグジュアリーブランドとして全国に8施設展開しております。すべての客室に天然温泉を備え、地の恵みを味わえる料理やプライバシーが保たれた空間、心地よい距離感のおもてなしで、味わい深いときをお届けいたします。

ふふ JAPAN 公式HP：https://www.fufujapan.jp/

■新たな「ふふ」が2施設誕生

「ふふ 東京 銀座」2025年11月16日（日）開業

東京メトロ銀座一丁目駅から直結という都心にありながら、四季と自然、日本の伝統と現代の感性が静かに交差する、開放的な空間をご用意いたします。客室には、花木の庭と日本の美意識が息づくインテリア。日本の香りと葉の音を感じつつ、都心に身を置きながらも、時間の流れが緩やかにほどけていくような、贅沢なひとときをお過ごしいただけます。これまでの「ふふ」の世界観はそのままに、大都会に息づく新たな銀座の魅力に出会う滞在にご期待ください。

ふふ 東京 銀座公式HP：https://www.fufutokyo.jp/

「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」2026年春までに開業

▲客室一例▲客室温泉▲客室テラス

神奈川県三浦半島の最南端、広大な海原の静穏な地に、「ふふ」では初めての海を望むリゾートが誕生します。客室からは、海と空がゆるやかに溶け合う水平線が目の前に広がり、隆起した岩を打つ力強い波や、太陽の光を受ける水面が織りなす雄大な自然の息吹を間近に感じられます。全ての客室に海を望む天然温泉を完備しており、やさしい潮風の香りに包まれながら、疲れをほどく湯浴みをお愉しみいただけます。

ふふ 城ヶ島 公式HP：https://fufujogashima.jp/

▲客室一例▲客室温泉▲客室一例