【SAMANSA】10月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！幽霊になっても妻に想いを伝えたい江戸大工棟梁のシュールコメディからサンドウィッチに囚われた妻を描く心理ホラーまで！
株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2025年10月10日(金)に新作となる4本『晴れて成仏』『サンドウィッチをもってこい！』『ラン・サム！』『ノー・モア・ウィングス』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。幽霊になっても妻に想いを伝えたい江戸の大工棟梁のシュールコメディからサンドウィッチに囚われた妻を描く心理ホラーまで！
今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。
◆新作紹介
１.『晴れて成仏』
あらすじ：
江戸の大工棟梁・五平は死後、妻と和解するため幽霊となって戻ってきた。唯一、自分の存在に気づける弟子・佐吉を頼りにするが、事態は思わぬ方向へ？！
監督：Kevin Haefelin
作品時間：4分57秒
２.『サンドウィッチをもってこい！』
あらすじ：
夫の果てしない「サンドウィッチを作れ」という要求に追い詰められる女性を描いた心理ホラー。繰り返される日常の中で高まる緊張感、その先に待つものとは--！？
監督：Matt HamiltonDenman Hatch
作品時間：3分
３.『ラン・サム！』
あらすじ：
裕福な家の坊ちゃんを誘拐したポンコツ二人組。けれど少年は父親から虐待を受けていた。気づけば身代金どころか、子守に奮闘するハメに──悪党の珍騒動は、思わぬ“正義”へ転がっていく。
監督：Riche Dang
作品時間：12分16秒
４.『ノー・モア・ウィングス』
あらすじ：
南ロンドンのチキンショップで再会した幼なじみの二人。かつて毎日チキンを共に食べ、同じ女の子に胸をときめかせた彼らも、大人になると道は別々に。過去と現在が交わるひととき、友情が静かに揺れる。
監督：Abraham Adeyemi
作品時間：10分55秒
《スタッフからのコメント》
今週のイチオシ作品は『ノー・モア・ウィングス』。同じ青春を駆け抜けた二人が、大人になって初めて気づく“ズレ”に切なくなる。あの頃は毎日一緒にいて、一番楽しいことも夢も分かち合っていたはずなのに...！大人になるって、こういうことなのかもしれません。繊細で胸に沁みる、とても印象的な一作です。
◆SAMANSAとは
SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在600本以上（2025年9月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
