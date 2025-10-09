【SAMANSA】10月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！幽霊になっても妻に想いを伝えたい江戸大工棟梁のシュールコメディからサンドウィッチに囚われた妻を描く心理ホラーまで！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2025年10月10日(金)に新作となる4本『晴れて成仏』『サンドウィッチをもってこい！』『ラン・サム！』『ノー・モア・ウィングス』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。幽霊になっても妻に想いを伝えたい江戸の大工棟梁のシュールコメディからサンドウィッチに囚われた妻を描く心理ホラーまで！

今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『晴れて成仏』

あらすじ：

江戸の大工棟梁・五平は死後、妻と和解するため幽霊となって戻ってきた。唯一、自分の存在に気づける弟子・佐吉を頼りにするが、事態は思わぬ方向へ？！

監督：Kevin Haefelin

作品時間：4分57秒

２.『サンドウィッチをもってこい！』

あらすじ：

夫の果てしない「サンドウィッチを作れ」という要求に追い詰められる女性を描いた心理ホラー。繰り返される日常の中で高まる緊張感、その先に待つものとは--！？

監督：Matt HamiltonDenman Hatch

作品時間：3分

３.『ラン・サム！』

あらすじ：

裕福な家の坊ちゃんを誘拐したポンコツ二人組。けれど少年は父親から虐待を受けていた。気づけば身代金どころか、子守に奮闘するハメに──悪党の珍騒動は、思わぬ“正義”へ転がっていく。

監督：Riche Dang

作品時間：12分16秒

４.『ノー・モア・ウィングス』

あらすじ：

南ロンドンのチキンショップで再会した幼なじみの二人。かつて毎日チキンを共に食べ、同じ女の子に胸をときめかせた彼らも、大人になると道は別々に。過去と現在が交わるひととき、友情が静かに揺れる。

監督：Abraham Adeyemi

作品時間：10分55秒

《スタッフからのコメント》

今週のイチオシ作品は『ノー・モア・ウィングス』。同じ青春を駆け抜けた二人が、大人になって初めて気づく“ズレ”に切なくなる。あの頃は毎日一緒にいて、一番楽しいことも夢も分かち合っていたはずなのに...！大人になるって、こういうことなのかもしれません。繊細で胸に沁みる、とても印象的な一作です。

◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在600本以上（2025年9月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

