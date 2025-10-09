【栄光】都内公立中高一貫校を目指す小学2～5年生の保護者対象「2026年度開講説明会」を10月・11月に開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する、都立中高一貫校と最難関都立高校対策専門塾「E-style Produced by 栄光ゼミナール」は、都内公立中高一貫校をお考えの現小学2年生～5年生の保護者を対象に、「2026年度【小学部】新年度開講説明会」を2025年10月・11月に実施します。

2026年2月からの新年度開講を前に、都内公立中高一貫校入試の概況や学校別適性検査の傾向・対策についてお伝えするほか、都内公立中高一貫校への高い合格率※を誇るE-styleの指導方針をお話しします。

※2025年度入試におけるE-style在籍生の都内公立中高一貫校合格率42.9%（一般合格率29.5％）

2026年度新年度開講説明会

詳細を見る :https://e-style.eikoh-seminar.com/event/event-4037/

2026年2月より2026年度のコースが開講するにあたり、都内公立中高一貫校入試の概況や学校別適性検査の傾向・対策や、高い合格率を誇る「E-style Produced by 栄光ゼミナール」のコースの特長や指導方針について説明します。

また、説明会実施中に、お子さまは無料の学力診断テストを受検することができます。

新年度開講説明会 概要

＜会場・日程＞

※教室ごとに内容は異なりますが、同一教室においては10月・11月いずれも同じ内容です。

※11月に新規開校する大泉学園校（大泉高附属中対策コース）は、開校説明会(https://e-style.eikoh-seminar.com/event/event-5990/)にてご説明します。

巣鴨校（小石川中対策コース）

・2025年10月25日（土）11：00～12：30

・2025年11月29日（土）11：00～12：30

※11月29日の開催回は、現小学2・3・4年生の保護者が対象です。小学6年生の保護者は対象外です。

錦糸町校（両国高附中対策コース）

・2025年11月8日（土）11：00～12：30

・2025年11 月29日（土）11：00～12：30

上野校（白鷗高附中対策コース）

・2025年11月8日（土）16：00～17：30

・2025年11 月29日（土）16：00～17：30

大井町校（桜修館中対策コース）

・2025年11月1日（土）11：00～12：30

・2025年11月22日（土）11：00～12：30

中野校（富士高附中対策コース）

・2025年11月8日（土）18：00～10：30

・2025年11月29日（土）11：00～12：30

立川校（立川国際中対策コース／南多摩中対策コース）

・2025年11月15日（土）15：00～16：30

・2025年11月29日（土）11：00～12：30

吉祥寺校（三鷹中対策コース／武蔵高附中対策コース）

・2025年11月1日（土）11：00～12：30

・2025年11月29日（土）11：00～12：30

飯田橋校（九段中対策コース）

・2025年11月1日（土）11：00～12：30

・2025年11月29日（土）11：00～12：30

＜対象＞

都内公立中高一貫校をお考えの現小学2年生～5年生の保護者（各ご家庭1名）

＜定員＞

各回10名

＜内容＞

・2026年度の各コースの指導方針・内容

・都内公立中高一貫校の学校別傾向や対策など

＜申込締切＞

開催日2日前まで

※予約定員制です。定員になり次第、受付を終了します。

お申し込み :https://e-style.eikoh-seminar.com/event/event-4037/サイトのフォームより、お申し込みください。同時開催 無料学力診断テスト（希望者のみ）

開講説明会を行っている間に、ご希望のお子さまは「無料学力診断テスト」を受検できます。学習領域ごとの到達度や同学年の中での位置づけ、教科ごとの学習課題が詳しくわかります。テスト結果は実戦的なアドバイスとともに返却します。

＜無料学力診断テスト＞

小学2・3年生 40分（算数・国語）

小学4・5年生 90分（算数・国語45分、応用力テスト45分）

公立中高一貫校対策専門塾「E-style Produced by 栄光ゼミナール」

栄光ゼミナールの指導ノウハウを生かしつつ、公立中高一貫校受検対策に特化したオリジナルカリキュラムで、徹底的な志望校対策を行います。

都内公立中高一貫校では、2025年入試で合格率42.9%（一般合格率29.5％）を達成しました。

E-style公式サイト :https://e-style.eikoh-seminar.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

「E-style Produced by 栄光ゼミナール」各校までお問い合わせください。

＜E-style教室一覧＞

https://e-style.eikoh-seminar.com/access/