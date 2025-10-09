『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』　新規協力イベント「みんなで秘境探索！＜パンプキンパーティ＞」を開催！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年10月9日（木）より、新イベント「みんなで秘境探索！＜パンプキンパーティ＞」を開催いたします。

■新イベント「みんなで秘境探索！＜パンプキンパーティ＞」が開催！

本日2025年10月9日（木）より、新イベント「みんなで秘境探索！＜パンプキンパーティ＞」が配信開始。

イベント期間中にクエストクリアで手に入るピッケルを使ってフレンドと秘境を探索しよう！

秘境の位置は共通になっているので、どこを掘るかフレンドと相談して楽しむことも可能です！

【イベント報酬】イベント報酬イメージイベント報酬一覧【開催期間】

2025年10月9日（木）11:00～2025年10月16日（木）11:00

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。