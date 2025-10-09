「全2回 マーケティング戦略構築講座」と題して、株式会社シナプス コンサルタント 河北 陽介氏によるセミナーを2025年11月12日(水)・11月20日（木）に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【実務直結のワークショップ】

全2回 マーケティング戦略構築講座

～ゴディバのケースを使ってマーケティング戦略を考える・作る・伝える～

[セミナー詳細]

[講 師]

株式会社シナプス コンサルタント 河北 陽介 氏

[日 時]

【第１回】２０２５年１１月１２日（水） 午後２時～５時

【第２回】２０２５年１１月２０日（木） 午後２時～５時

※各回の講座は、それぞれ独立した講座となりますので、

単独でのご受講も可能です。

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[受講上の注意点]

※本セミナーのライブ配信はZoomミーティングを使用いたします。

※アーカイブ配信には、ライブ配信時の受講者の音声・映像が映り込む場合があります。

※本セミナーでは「ライブ配信」「アーカイブ配信」のいずれかをお選びいただけます。

ただし、本セミナーはワークやディスカッションを多数予定しておりますので、最大限の学習効果を得るためには ライブ配信での参加を推奨いたします。

[重点講義内容]

マーケティングの「知識を学ぶ」段階から、「戦略をつくる」段階に入りたい方へ

-ケーススタディを通じて、学んで終わらない、戦略を描く体験を積みましょう-

■本講座のポイント

＜１＞マーケティング理論を「机上の学問」から、「実践の武器」に変える

本ワークショップでは、実際のケース演習を通じて、自ら戦略を構築する力を磨きます。

＜２＞参加者と議論しながら、マーケティング思考に磨きをかける

このワークショップでは、実際の事例を題材に戦略を構築し、仲間と

議論しながら思考力を磨く体験ができます。

＜３＞フィードバックによる成長

講師や参加者からの質問やフィードバックを受けることで、実際の

戦略立案会議を体感できます。

■本講座で得られること

・ケース演習を通じて、自ら考えてマーケティング戦略を組み立てるスキル

・他の参加者とのディスカッションを通じて、自分では気づかなかった新しい視点や発想に触れられる

・講師や他の参加者からのフィードバックを受け、自分のアイデアを客観的に見直し、さらにブラッシュアップできる

・異なるバックグラウンドを持つ参加者と協力し、合意形成を通じて成果物をまとめ上げる経験

市場環境がめまぐるしく変化する今、マーケティング戦略の重要性はこれまで以上に高まっています。しかし、多くの人が理論を「知識として学ぶ」機会はあっても、自ら考え、議論し、戦略を構築する体験を得る機会は限られています。

本講座では、マーケティングを学びたい方や、知識を実践に変えたい方に向けて、ケーススタディを通じた 戦略構築とディスカッションの実践の場を提供します。

【第１回】２０２５年１１月１２日（水）

ケース演習を通じて、環境分析～戦略目標の導出を行う

１．マーケティングとは

２．ニーズとウォンツ

３．環境分析の流れ

４.【演習】ゴディバの戦略目標導出

５．セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング

６．質疑応答

【第２回】２０２５年１１月２０日（木）

ケース演習を通じて、基本戦略と具体的施策を考える

１．【演習】ゴディバの基本戦略・4P施策

２．製品戦略

３．価格戦略

４．流通戦略

５．コミュニケーション戦略

６．【演習】ゴディバの未来戦略

７．質疑応答

