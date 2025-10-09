「全2回 マーケティング戦略構築講座」と題して、株式会社シナプス コンサルタント 河北 陽介氏によるセミナーを2025年11月12日(水)・11月20日（木）に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【実務直結のワークショップ】
全2回 マーケティング戦略構築講座
～ゴディバのケースを使ってマーケティング戦略を考える・作る・伝える～
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25563
[講 師]
株式会社シナプス コンサルタント 河北 陽介 氏
[日 時]
【第１回】２０２５年１１月１２日（水） 午後２時～５時
【第２回】２０２５年１１月２０日（木） 午後２時～５時
※各回の講座は、それぞれ独立した講座となりますので、
単独でのご受講も可能です。
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[受講上の注意点]
※本セミナーのライブ配信はZoomミーティングを使用いたします。
※アーカイブ配信には、ライブ配信時の受講者の音声・映像が映り込む場合があります。
※本セミナーでは「ライブ配信」「アーカイブ配信」のいずれかをお選びいただけます。
ただし、本セミナーはワークやディスカッションを多数予定しておりますので、最大限の学習効果を得るためには ライブ配信での参加を推奨いたします。
[重点講義内容]
マーケティングの「知識を学ぶ」段階から、「戦略をつくる」段階に入りたい方へ
-ケーススタディを通じて、学んで終わらない、戦略を描く体験を積みましょう-
■本講座のポイント
＜１＞マーケティング理論を「机上の学問」から、「実践の武器」に変える
本ワークショップでは、実際のケース演習を通じて、自ら戦略を構築する力を磨きます。
＜２＞参加者と議論しながら、マーケティング思考に磨きをかける
このワークショップでは、実際の事例を題材に戦略を構築し、仲間と
議論しながら思考力を磨く体験ができます。
＜３＞フィードバックによる成長
講師や参加者からの質問やフィードバックを受けることで、実際の
戦略立案会議を体感できます。
■本講座で得られること
・ケース演習を通じて、自ら考えてマーケティング戦略を組み立てるスキル
・他の参加者とのディスカッションを通じて、自分では気づかなかった新しい視点や発想に触れられる
・講師や他の参加者からのフィードバックを受け、自分のアイデアを客観的に見直し、さらにブラッシュアップできる
・異なるバックグラウンドを持つ参加者と協力し、合意形成を通じて成果物をまとめ上げる経験
市場環境がめまぐるしく変化する今、マーケティング戦略の重要性はこれまで以上に高まっています。しかし、多くの人が理論を「知識として学ぶ」機会はあっても、自ら考え、議論し、戦略を構築する体験を得る機会は限られています。
本講座では、マーケティングを学びたい方や、知識を実践に変えたい方に向けて、ケーススタディを通じた 戦略構築とディスカッションの実践の場を提供します。
【第１回】２０２５年１１月１２日（水）
ケース演習を通じて、環境分析～戦略目標の導出を行う
１．マーケティングとは
２．ニーズとウォンツ
３．環境分析の流れ
４.【演習】ゴディバの戦略目標導出
５．セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング
６．質疑応答
【第２回】２０２５年１１月２０日（木）
ケース演習を通じて、基本戦略と具体的施策を考える
１．【演習】ゴディバの基本戦略・4P施策
２．製品戦略
３．価格戦略
４．流通戦略
５．コミュニケーション戦略
６．【演習】ゴディバの未来戦略
７．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。