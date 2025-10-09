大阪府4店舗目！羽曳野市初出店！北九州のソウルフード「資さんうどん」は「資さんうどん羽曳野店」を11/1（土）午前10時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします！

株式会社資さん「資さんうどん羽曳野店」１１月１日（土）OPEN！

羽曳野市の皆さま、はじめまして！「資さんうどん」です。

この度、大阪府内4店舗目、羽曳野市内初出店！「資さんうどん」90店舗目となる「資さんうどん羽曳野店」が、11月1日（土）午前10時にグランドオープンすることが決定いたしました。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ステーキガスト羽曳野店」が「資さんうどん羽曳野店」に生まれ変わります。

国道170号線沿い！お車で便利にご利用いただけます。

「資さんうどん羽曳野店」は、国道170号線沿いに位置し、お車でのご来店が大変便利です。近鉄南大阪線「古市駅」からは車で約7分、「藤井寺IC」からも約10分圏内で、府内各方面からアクセスしやすい立地です。また、店舗周辺にはスーパーや飲食店など生活利便施設が集まっており、買い物やお出かけの合間にも立ち寄りやすい環境です。地域の方はもちろん、ドライバーの方やご家族連れにもご利用いただきやすい店舗です。

「資さんうどん羽曳野店」への期待のお声、沢山届いています！

リリースの配信に先立ち、先日「資さんうどん」公式Xにて「資さんうどん羽曳野店」のオープンをお知らせいたしましたところ、お客さまよりたくさんの熱いお声をいただいております。

■羽曳野店へのお客さまの声（Xより）

・11月に羽曳野うちの店の近くに資さんうどんがオープン めちゃ気になってたので嬉しい！

・資さん！行く行く めっちゃ旨いしめっちゃ嬉しい！

・羽曳野に資さんうどんできるらしいんアツい

・資さんうどん羽曳野店だとーーーーーーー！！

・羽曳野のステーキガストの跡地に資さんうどん入るんか 一回食べてみたい

大阪府の皆さま、羽曳野市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん羽曳野店

グランドオープン日時：2025年11月1日（金） 10時～

所在地：大阪府羽曳野市西浦１丁目1996ｰ1

営業時間：10:00～24:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：102席

駐車場：47台

資さんの使命肉ごぼ天うどん

「幸せを一杯に。」私たちは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合い続けます。そのためにも、「味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けすること」「気持ちの良い接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくること」「互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくること」を、資さんで働くすべての仲間が共通で持つ３つの約束として掲げています。多くの幸せと笑顔、活気、ぬくもりを地域に届けていく存在に、そして、「この街に資さんがあってよかった！」と思われる地域の一番店となれるよう全スタッフで目指します。

資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県の1都1府15県で87店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼など豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまにご愛顧いただいております。また、天丼や鍋焼きうどん等、季節毎に展開する限定メニューが1年を通して楽しめ、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。北九州の食文化を継承したいとの想いから、開発・販売を開始した「ぼた餅」は、春・秋のお彼岸期間中は1週間で27万個、年間540万個を売り上げる人気メニュー、資さんの名物にもなっています。店内には、テーブル席、カウンター席と様々な種類の座席を用意していますので、ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、ご利用いただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

代表取締役 社長：佐藤 崇史

事業内容 ： 飲食業（うどん店85店舗展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

https://x.com/sukekansai ※関西専用アカウント

https://x.com/suke_jokyo48 ※関東専用アカウント

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



