貸会議室検索サイト「MICE会場マッチ」がリニューアル

MICEプラットフォーム株式会社

ソフトバンク株式会社のグループ会社で、MICE※業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するMICEプラットフォーム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：永田 誠、以下「MICEプラットフォーム」)は、2025年10月8日に、会場マッチングサイト「MICE会場マッチ」をリニューアルしました。利用者が直感的に会場を探せるUIやレコメンド機能に加え、スマホやタブレットでの表示の最適化、会場の雰囲気を効果的に伝えるデザインを採用し、より簡単に、短時間で利用者と会場のマッチングができるようになりました。

※Meeting（会議）、Incentive Travel（報奨・研修旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition／Event（展示会・イベント）の頭文字で、多くの集客・交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

■リニューアルの背景と目的

企業イベントやセミナー、展示会などの開催数は今後増加が見込まれており、MICE市場はさらなる拡大局面を迎えています。

オンライン配信やハイブリッド開催が定着する一方で、対面型イベントの価値も再評価され、会場を探す利用者は「より簡単に、より短時間で」最適な会場に出会いたいというニーズを強めています。



また、会場を提供する運営企業にとっては、増加する需要を確実に取り込み、集客機会を最大化する仕組みが不可欠となっています。

MICEプラットフォームは、こうした市場の変化に対応し、利用者の利便性向上と会場運営企業のビジネス成長を支援することを目的に、今回のサイトリニューアルを実施しました。





■リニューアルの主なポイント





・直感的な検索UI：エリア・人数・日付・キーワードを簡単に指定できる検索機能を配置

・おすすめ会場の強化：利用者の検索傾向やトレンドに基づき、人気の会場をピックアップ表示

・ビジュアル訴求：写真を活用し、会場の雰囲気を一目で把握できるデザインに刷新

・モバイル最適化：スマートフォン・タブレットからも快適に利用可能

■利用者・会場運営企業への効果

・利用者：会場探しがよりスムーズになり、検討にかかる時間を大幅に短縮

・会場運営企業：会場の魅力を効果的に発信でき、送客数の拡大や新規顧客獲得に貢献

■代表コメント

MICEプラットフォーム株式会社

代表取締役社長 兼 CEO 永田 誠

MICE市場は、リアルとオンラインの融合が進み、これまで以上に多様でダイナミックな展開を見せています。「MICE会場マッチ」は既に3万3,000社を超える会員基盤を有し、今回のリニューアルは会員ニーズに応えるものです。

イベント主催者の皆さまには最適な会場に迅速に出会える利便性を、会場運営企業の皆さまには新しい価値創出の機会を提供し、MICE市場全体の成長を後押しします。私たちは今後もテクノロジーを駆使し、業界の持続的な発展とビジネス交流の活性化に貢献してまいります。

■MICEプラットフォームについて

ソフトバンク株式会社のグループ企業であるMICEプラットフォームは、「MICE業界のDXを加速する」をミッションに掲げ、会場予約マッチングサイトや動画配信プラットフォームの開発・提供をはじめ、イベント運営支援や動画制作など多面的なサービスを展開しています。

2025年現在も、イベント主催者と会場運営企業双方に新しい価値を提供し、MICE市場の成長に貢献しています。

【ウェブサイト】 https://www.mice-platform.com/organizer/home