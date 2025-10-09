山陽初出店！人気コスメやスキンケア商品が最大90％OFFで購入できる！オフプライスストア「アエナ」が倉敷にOPEN

株式会社アエナ

株式会社アエナ（代表取締役：馬場雅子 本社：東京都世田谷区、以下「当社」）は、「医療や介護に頼らず、誰でも健康で美しくいられる社会を実現する」をビジョンに掲げ、お客様の生活を豊かにするオフプライスストアを運営しています。化粧品や健康食品をはじめ、生活雑貨までお手頃価格になっています。

今回、山陽地方初出店となる「アエナ イオンモール倉敷店」(岡山県倉敷市)。

オープンを記念し、2025年10月16日(木)～2025年11月3日(月・祝)までの期間オープンセールを開催します。オープンセールでは、店内商品が最大90%OFF（一部除外品あり）。

お得なこの機会に是非お立ち寄りください。

店舗概要

【店舗名】アエナ イオンモール倉敷店

【オープン日】2025年10月16日(木)

【住所】〒710-8560 岡山県倉敷市水江１ イオンモール倉敷２階

【営業時間】10:00-21:00

【オープンセール期間】2025年10月16日(木)～2025年11月3日(月・祝)

イオンモール倉敷でオープンイベント開催！

【開催日】2025年10月16日(木)～10月19日(日)

【開催場所】専門店2F スリーコインズプラス前

【イベント概要】アエナNEW OPEN記念！

10月16日（木）から19日（日）の4日間限定で、アエナで税込2,000円以上のお買い上げレシートを持ってくると、各日先着でアエナ商品がもらえるガチャガチャに挑戦できます！

※レシート合算可

※ガチャガチャはおひとりさま1回限りです

※なくなり次第終了となります

イベント詳細はこちら→https://kurashiki-aeonmall.com/news/event/6150

店舗数日本最大級のオフプライスストア！山陽地方進出で全国展開が加速

当社は、WOW！と出会えるオフプライスストア「アエナ」を、実店舗およびECで展開しております。「医療や介護に頼らず、誰でも健康で美しくいられる社会を実現する」というビジョンのもと、お客様の暮らしに身近な場所で店舗をご利用いただけるよう、積極的に出店を進めてまいりました。

2023年9月の関西進出、2025年1月の中部初出店に続き、このたび新たに山陽地方へ出店する運びとなりました。岡山にお住まいのお客様からも、かねてより出店を望むお声を多数いただいており、当社としても待望のオープンとなります。

さらに、2025年10月23日(木)をもって、全国（関東・関西・中部・山陽）で200店舗を達成する予定です。今後も店舗数日本最大級のオフプライスストアチェーンとして、より多くのお客様にご利用いただける環境を整えてまいります。

物価高の今こそ、オフプライスストアへ

当社は、通常よりもお求めやすい価格で商品を提供するオフプライスストアを展開しています。化粧品や健康食品をはじめ、生活雑貨など、お客様の暮らしに寄り添う商品を幅広く取り扱っています。

オフプライスストアとは、企業が保有する余剰在庫(廃盤商品、過剰生産商品、季節限定品、パッケージリニューアル前の商品など)を仕入れることで、価格を抑えてお客様へ商品を提供するビジネスモデルです。

高品質な商品をお求めやすい価格で購入できるのが特徴であり、「物価高の救世主」としてメディアからも注目を集めています。

ワクワクするお買い物体験で「WOW！」

アエナの魅力は「お求めやすい価格」だけではありません。

店舗には毎週新しい商品が入荷し、ご来店のたびに新たな商品との出会いをお楽しみいただけます。

また、すでに廃盤となり通常ルートでは流通していない商品も取り扱っております。

お気に入りの商品を、宝探しのような感覚でぜひ探してみてください。

驚きや発見のあるお買い物体験を通じて、思わず「WOW！」と声が出るような店舗づくりを目指しています。

株式会社アエナについて

「医療や介護に頼らず、誰でも健康で美しくいられる社会を実現する」をビジョンに掲げ、低価格かつ高品質な商品により、WOW！(驚きと感動)を提供するオフプライスストアです。化粧品・食品領域を中心に実店舗やWEBでの事業を展開しており、オフプライス商品の仕入れ販売に加えて、オリジナル商品の開発もおこなっています。

会社概要

会社名：株式会社アエナ

代表取締役：馬場雅子

設立：2004年7月

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16 YKビル10F

資本金：5,000万円

従業員数：2,007名（パート・アルバイト含む）※2025年4月1日現在

URL：https://www.aena.co.jp/