HOTEL THE MITSUI KYOTO 世界同時発表された2025年版「ミシュランガイド ホテルセレクション」にて2年連続で最高評価「3ミシュランキー」を獲得

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都・元離宮二条城前、三井総領家邸宅跡地に佇む「HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）」（所在地：京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284／総支配人：加勢田 愉士）は、2025年10月8日、フランス・パリにて世界同時発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、最高評価である「3ミシュランキー」を獲得いたしました。これは、昨年、日本ではじめて発表されたホテルセレクションに引き続き2年連続での評価となります。

「ミシュランキー」は、レストランの「星」と同様に世界中の優れたホテルを示す新たな指標として2024年に創設されました。そして、発表2年目となる今回は、ミシュランガイド史上初となる世界同時発表としてパリで授賞式が開催され、約100か国から7000軒以上のホテルが選出。その中でも「3ミシュランキー」は、世界で最も注目に値する最上級のホテルに授与され、2025年は世界で143軒、国内では7軒がこの最高評価を獲得しました。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/michelinkey2025

【総支配人 加勢田 愉士コメント】

この度「ミシュランガイド ホテルセレクション」にて、昨年に続き2年連続で最高評価「3ミシュランキー」をいただけましたことを、誇りに思うとともに、心より光栄に感じております。国内7施設の一つとして、そして西日本エリアで唯一のホテルとして選出いただけましたのは、日々当ホテルをお選びくださるお客様と、地域の皆様のあたたかなご支援の積み重ねによるものであり、深く感謝申し上げます。これからも“日本の美しさ”を体現するホテルとして、この栄誉に恥じぬよう、心に残る体験とおもてなしを、世界中からお越しになるゲストの皆様へお届けし続けてまいります。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月には『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」を獲得。そして、2025年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2025』において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。 HOTEL THE MITSUIの最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2025年10月 『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2025年2月 『フォーブス・トラベルガイド2025』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、4年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2025年2月 『フォーブス・トラベルガイド2025』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が3年連続で4つ星を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて3年連続で日本のホテルトップ10に選定。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財（建造物）』に登録。