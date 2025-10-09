発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、阪急うめだ本店 2階にてボディケアアイテムの先行販売POP UPイベントを10月15日(水)より開催

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、2025年10月15日(水)から2025年10月21日(火)の期間、阪急うめだ本店 2階「きれいきれいスタジオ」にて先行販売POP UPイベントを開催いたします。

本イベントでは、2025年10月22日(水)に発売となる「FAS」初のボディケアアイテム「FAS ザ ドレープ ボディミルク」と「FAS ザ ドレープ ハンドクリーム」を、本発売に先立ちいち早くお買い求めいただけます。また、同期間中はHANKYU BEAUTY ONLINEでも先行販売をおこなっております。

■先行販売：FAS ザ ドレープ ボディミルク／ハンドクリーム

FAS ザ ドレープ ボディミルク（YŪGIRI／HATSUNONE）

ボディケアの新シリーズ「ザ ドレープ」より発売のボディミルク。シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*²」に加えて、FASの独自成分「京都産発酵はちみつエキス*³」や「黒米発酵液*⁴」を贅沢に配合。乾燥によるくすみが気になる肌をケアしながら、紫外線対策もできるマルチタスクなボディミルクです。水分をたっぷり含みながらもコクがあり、ベタつきにくく心地よいテクスチャーに仕上げました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/158_1_c1753136cfa7578cb27d03e95e41925a.jpg?v=202510090128 ]

FAS ザ ドレープ ハンドクリーム（YŪGIRI／HATSUNONE）

シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*²」の他、アントシアニンが豊富な「黒豆ペプチド*⁵」や、ナイアシンアミド*⁶をスキンケアレベルで贅沢に配合。手にも顔レベルの潤いとハリを与え、惜しみなくふっくら満たしてくれるエイジングケア*¹ハンドクリームです。ヴェールのような感触で手肌を包み込み、ふっくらとなめらかな質感を演出します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/158_2_8f098f437439ffa656fdd029adf9eb03.jpg?v=202510090128 ]

■お買上げ特典

1回のお会計で10,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、特典として「FAS ザ ブラック デイリー シートマスク」を1枚差し上げます。

738種の成分を含む黒米発酵液*⁴を66％贅沢に配合するほか、精密発酵のナリンゲニン*⁷、クチナシ果実エキス*⁸などを配合。乾燥ダメージにさらされる大人肌を考え抜いて生まれたエイジングケア*¹シートマスクです。

※特典はなくなり次第終了となります。

※お1人様1枚までのお渡しとなります。

※店頭でお買い上げの方のみのお渡しとなります。

■開催概要

・開催期間 ：2025年10月15日(水)～2025年10月21日(火)

・時間 ：10：00～20：00

・場所 ：阪急うめだ本店 2階 きれいきれいスタジオ

〒530-8350

大阪府大阪市北区角田町8番7号

*¹ 年齢を応じた潤いを与えるケア

*² 加水分解シルク（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

*⁴ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*⁵ 加水分解ダイズエキス（保湿成分）

*⁶ 保湿成分

*⁷ 保湿成分

*⁸ 保湿成分

■FASについて

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram ：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

