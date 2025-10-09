NCDC株式会社の内製化支援サービスが、AWS Japanの「生成AI活用支援サービスオファリング」の認定を取得

NCDC株式会社

NCDC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：早津俊秀／以下、NCDC）の提供する「生成AI活用支援 for AWS」が、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS JAPAN）の「内製化における生成AI活用支援サービスオファリング」に認定されたことをお知らせします。

今回の認定は、NCDCがこれまで培ってきた生成AI活用の豊富な知見と、お客様の組織内にノウハウを蓄積させ、お客様自身がAI活用を推進できる状態を目指す「内製化」支援の実績が高く評価されたものです。NCDCは本認定を機に、生成AI活用に取り組む企業への支援体制を一層強化し、お客様の競争力向上に貢献してまいります。

ビジネススピードに対応する「AI内製化」の重要性と課題

生成AIの技術革新は、ビジネスのあり方を根本から変えるほどの可能性を秘めています。この急速な変化に対応し、競争優位性を確立するためには、企業自身がAI活用の主導権を握り、スピーディに開発と改善を繰り返すプロセスが不可欠です。従来の外部委託モデルでは追随が難しいこのスピードに対応し、ノウハウを自社に蓄積しながら主体的にAI活用を推進する「内製化」が、今、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

一方で、生成AIの本格導入には、高度かつ広範な専門知識が求められます。そのため、内製化を目指す企業が、信頼できる専門パートナーの技術支援を並行して活用することが、AI活用の成否を分ける鍵となります。

「内製化における生成AI活用支援サービスオファリング」とは

「内製化における生成AI活用支援サービスオファリング」とは、AWS JAPANが2025年4月24日に発表した認定制度です。これは、お客様の生成AI活用を伴走支援する高度な専門性と実績を持つAWSパートナーをAWS JAPANが評価し、公式に認定するものです。

認定を受けたNCDCの「生成AI活用支援 for AWS」について

- 詳細：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/202510-inhouseit-with-aws-partners/

NCDCが提供する「生成AI活用支援 for AWS」は、単にAIシステムを開発・提供するだけのサービスではありません。お客様のビジネス課題の特定から、具体的な活用法の企画、PoC（概念実証）、本格開発、そしてAIを使いこなすための組織作りや人材育成まで、お客様が自走できる状態になることをゴールとした伴走型の支援サービスです。

NCDCのサービスの特長

会社概要

- 「生成AI活用支援 for AWS」サービス紹介ページhttps://ncdc.co.jp/service/genai_utilization_support_aws/- 関連事例：生産性向上に貢献する生成AIアプリ開発と、内製化人財育成の両立（三菱電機株式会社様）https://ncdc.co.jp/cases/9538/- 構想策定から組織作りまで一貫支援ビジネス課題の解決に向けたAI活用の構想策定から、開発、運用、そしてAI活用を推進するチームの立ち上げや組織文化の醸成まで、内製化をトータルでサポートします。- AWSの最新技術を最適に活用Amazon Bedrockなどの最新の生成AIサービスを駆使し、お客様の目的や環境に最適なソリューションを迅速に構築します。- 伴走型でノウハウを組織に定着開発プロセスをお客様と共有し、実践的なノウハウを組織に根付かせることで、お客様自身がAIプロジェクトをリードできる状態を目指します。

NCDC株式会社は、AI・IoT・クラウド等のテクノロジーとUX/UIデザインを駆使し、企業の新規事業創出、業務変革、そして内製化の取り組みを支援するデジタルイノベーションファームです。

お問い合わせ先

- 社名：NCDC 株式会社（NCDC co.,Ltd.）- 所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-1 岸本ビルヂング 6F- オフィシャルサイト：https://ncdc.co.jp/- NCDCエンジニアブログ（技術情報コミュニティ「Zenn」）： https://zenn.dev/p/ncdc(https://zenn.dev/p/ncdc)- TEL：050-3852-6483- 設立日：2011年3月1日- 代表者：代表取締役：早津 俊秀（はやつ としひで）- 資本金：33,440,000 円- 事業内容：ビジネスコンサルティング、UI/UX コンサルティング、システム・インテグレーション、クラウドサービスの開発

NCDC株式会社

マーケティング担当：新原 E-mail：info@ncdc.co.jp

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。