韓国の″可愛い″が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」から新作スマホアクセサリーが続々登場！

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! (ソルレダ)」シリーズから、「ハンドトラップ」「ショルダーストラップ」「フォンチャーム」を発売いたします。Hamee公式オンラインストアにて、2025年10月10日(金)より販売を開始し、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■個性的なデザインで手元をおしゃれに彩るスマホアクセサリー


韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」シリーズから、


上品なレザーが複雑に編まれている「レザーストラップ」、様々な素材で華やかにデザインされた「2WAYショルダーストラップ」、もふもふのくまがアイコニックな「くまぬいぐるみチャーム」が発売されます。


毎日使うスマートフォンに、韓国トレンドを意識した"可愛い"ちょい足しすることで、アクセサリーを身に着けているような感覚でファッションとして楽しめます。


コーディネートのワンポイントとしても活躍する個性的なアイテムを、是非お手に取ってお試しください。



■製品情報


・製品名　　 ：sorureda! レザーストラップ


・価格　　 　：1,500円(税込1,650円)


・カラー　　 ：ブラック、ブラウン、ホワイト、ピンク


・発売日　　 ：2025年10月10日(金)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-1816


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・シンプルなデザインと落ち着いたカラー展開


・腕を通して使用できる落下防止機能


・スマホケースやポーチ、カバンのアクセントとなる取り付け用途


・付属ホルダーシートによるスマホケースへの簡単な装着方式


・先端にカラビナを備えた設計


・1点吊りと2点吊りの両方に対応する使用方法









■製品情報


・製品名　　 ：sorureda! 2WAYショルダーストラップ


・価格　　 　：2,400円(税込2,640円)


・カラー　　 ：リボンクシュパール（ピンク）、リボンクシュパール（ホワイト）、ハートシルバーショルダー


・発売日　　 ：2025年10月10日(金)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-18


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・左右で異なるビーズデザインによる個性的な組み合わせ


・丸カラビナ2つを外してショルダーストラップとハンドストラップを切り替えできる2WAY仕様


・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け


・先端のカラビナによる1点吊り・2点吊り対応








■製品情報


・製品名　　 ：sorureda! くまぬいぐるみチャーム


・価格　　 　：1,500円(税込1,650円)


・カラー　　 ：ホワイト、ブラウン


・発売日　　 ：2025年10月10日(金)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/686-181


他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・ホワイトとブラウンのくまをモチーフにしたモフモフ素材のチャーム


・丸い瞳と大きな鼻の立体的な顔パーツによる愛嬌のあるデザイン


・くまの首元にハート形ネックレスを配置したアクセント


・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け構造


・ナスカンフック採用による各種バッグやケースへのワンタッチ装着







■「sorureda!(ソルレダ)」シリーズについて


「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国語で「ときめく、胸が高鳴る」という意味の『설레다(ソルレダ)』が由来で、可愛いアイテムを持ってときめいたり、胸が高鳴るようにとの思いを込めています。


「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国トレンドを意識した「可愛い」が詰まったアイテムを展開します。



■オンライン販売店舗


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドを展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp