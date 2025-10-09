韓国の″可愛い″が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」から新作スマホアクセサリーが続々登場！

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! (ソルレダ)」シリーズから、「ハンドトラップ」「ショルダーストラップ」「フォンチャーム」を発売いたします。Hamee公式オンラインストアにて、2025年10月10日(金)より販売を開始し、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。

■個性的なデザインで手元をおしゃれに彩るスマホアクセサリー

韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」シリーズから、

上品なレザーが複雑に編まれている「レザーストラップ」、様々な素材で華やかにデザインされた「2WAYショルダーストラップ」、もふもふのくまがアイコニックな「くまぬいぐるみチャーム」が発売されます。

毎日使うスマートフォンに、韓国トレンドを意識した"可愛い"ちょい足しすることで、アクセサリーを身に着けているような感覚でファッションとして楽しめます。

コーディネートのワンポイントとしても活躍する個性的なアイテムを、是非お手に取ってお試しください。

■製品情報

・製品名 ：sorureda! レザーストラップ

・価格 ：1,500円(税込1,650円)

・カラー ：ブラック、ブラウン、ホワイト、ピンク

・発売日 ：2025年10月10日(金)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-1816

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・シンプルなデザインと落ち着いたカラー展開

・腕を通して使用できる落下防止機能

・スマホケースやポーチ、カバンのアクセントとなる取り付け用途

・付属ホルダーシートによるスマホケースへの簡単な装着方式

・先端にカラビナを備えた設計

・1点吊りと2点吊りの両方に対応する使用方法

■製品情報

・製品名 ：sorureda! 2WAYショルダーストラップ

・価格 ：2,400円(税込2,640円)

・カラー ：リボンクシュパール（ピンク）、リボンクシュパール（ホワイト）、ハートシルバーショルダー

・発売日 ：2025年10月10日(金)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-18

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・左右で異なるビーズデザインによる個性的な組み合わせ

・丸カラビナ2つを外してショルダーストラップとハンドストラップを切り替えできる2WAY仕様

・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け

・先端のカラビナによる1点吊り・2点吊り対応

■製品情報

・製品名 ：sorureda! くまぬいぐるみチャーム

・価格 ：1,500円(税込1,650円)

・カラー ：ホワイト、ブラウン

・発売日 ：2025年10月10日(金)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/686-181

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・ホワイトとブラウンのくまをモチーフにしたモフモフ素材のチャーム

・丸い瞳と大きな鼻の立体的な顔パーツによる愛嬌のあるデザイン

・くまの首元にハート形ネックレスを配置したアクセント

・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け構造

・ナスカンフック採用による各種バッグやケースへのワンタッチ装着

■「sorureda!(ソルレダ)」シリーズについて

「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国語で「ときめく、胸が高鳴る」という意味の『설레다(ソルレダ)』が由来で、可愛いアイテムを持ってときめいたり、胸が高鳴るようにとの思いを込めています。

「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国トレンドを意識した「可愛い」が詰まったアイテムを展開します。

■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp