韓国の″可愛い″が詰まったアイテムを展開する「sorureda! 」から新作スマホアクセサリーが続々登場！
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、韓国トレンドを意識した"可愛い"が詰まったアイテムを展開する「sorureda! (ソルレダ)」シリーズから、「ハンドトラップ」「ショルダーストラップ」「フォンチャーム」を発売いたします。Hamee公式オンラインストアにて、2025年10月10日(金)より販売を開始し、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■個性的なデザインで手元をおしゃれに彩るスマホアクセサリー
上品なレザーが複雑に編まれている「レザーストラップ」、様々な素材で華やかにデザインされた「2WAYショルダーストラップ」、もふもふのくまがアイコニックな「くまぬいぐるみチャーム」が発売されます。
毎日使うスマートフォンに、韓国トレンドを意識した"可愛い"ちょい足しすることで、アクセサリーを身に着けているような感覚でファッションとして楽しめます。
コーディネートのワンポイントとしても活躍する個性的なアイテムを、是非お手に取ってお試しください。
■製品情報
・製品名 ：sorureda! レザーストラップ
・価格 ：1,500円(税込1,650円)
・カラー ：ブラック、ブラウン、ホワイト、ピンク
・発売日 ：2025年10月10日(金)
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-1816
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・シンプルなデザインと落ち着いたカラー展開
・腕を通して使用できる落下防止機能
・スマホケースやポーチ、カバンのアクセントとなる取り付け用途
・付属ホルダーシートによるスマホケースへの簡単な装着方式
・先端にカラビナを備えた設計
・1点吊りと2点吊りの両方に対応する使用方法
■製品情報
・製品名 ：sorureda! 2WAYショルダーストラップ
・価格 ：2,400円(税込2,640円)
・カラー ：リボンクシュパール（ピンク）、リボンクシュパール（ホワイト）、ハートシルバーショルダー
・発売日 ：2025年10月10日(金)
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-18
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・左右で異なるビーズデザインによる個性的な組み合わせ
・丸カラビナ2つを外してショルダーストラップとハンドストラップを切り替えできる2WAY仕様
・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け
・先端のカラビナによる1点吊り・2点吊り対応
■製品情報
・製品名 ：sorureda! くまぬいぐるみチャーム
・価格 ：1,500円(税込1,650円)
・カラー ：ホワイト、ブラウン
・発売日 ：2025年10月10日(金)
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/686-181
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・ホワイトとブラウンのくまをモチーフにしたモフモフ素材のチャーム
・丸い瞳と大きな鼻の立体的な顔パーツによる愛嬌のあるデザイン
・くまの首元にハート形ネックレスを配置したアクセント
・付属のホルダーシートによるスマホケースへの簡単取り付け構造
・ナスカンフック採用による各種バッグやケースへのワンタッチ装着
■「sorureda!(ソルレダ)」シリーズについて
「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国語で「ときめく、胸が高鳴る」という意味の『설레다(ソルレダ)』が由来で、可愛いアイテムを持ってときめいたり、胸が高鳴るようにとの思いを込めています。
「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国トレンドを意識した「可愛い」が詰まったアイテムを展開します。
■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
