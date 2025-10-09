JCB、プレミアムカード会員限定「JCB Premium Golf 2026」開催！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、JCBプレミアムカード会員様向けイベントとして「JCB Premium Golf 2026」を2026年1月23日（金）に開催いたします。

※画像はイメージです。

JCB Premium Golf 概要

JCBプレミアムカード会員様限定で、本格的チャンピオンコース太平洋クラブ江南コースで男女プロゴルファーと一緒に楽しんでいただけるスペシャルイベントとして、特別なゴルフコンペを開催いたします。

所定のホールにて、プロゴルファーとのドラコン対決や、ニアピン対決を実施予定です。ラウンド終了後に、表彰式を兼ねた懇親会も開催する予定です。写真撮影など、プロとの交流をお楽しみいただけます。

JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド会員様限定で抽選受付を行います。

※出演者については都合により変更になる可能性がございます。

▶詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/premium/service/detail/premium-golf.html)

▶JCBプラチナへの入会についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/platinum/)

▶JCBゴールドへの入会についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/gold/?13235573150100&tk_id=os_osgsp_lst_2016o_os1502&utm_medium=lst__oss&utm_source=yahoo__oss&utm_term=00074388__oss__B_yahoo&utm_campaign=00074388__oss__B&yclid=YSS.1000122715.EAIaIQobChMIxqO0w8jejwMV89sWBR2VrDY-EAAYASAAEgKKrPD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1000122715&sa_t=1758069844709&sa_ra=9C)

出演者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1274_1_a73f8c2f081a805d9dce76963dccedac.jpg?v=202510090128 ]

河本 結プロ

5歳からゴルフを始め、2019年「アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI」でツアー初優勝。

2024年には「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」で2勝目を挙げ、さらに2025年8月には「北海道meijiカップ」で逆転優勝を果たし着実に実績を重ねている。

弟である河本 力プロとは非常に姉弟仲が良く、トップツアーを戦うプロ同士、お互いに尊敬し、刺激しあっている。

河本 力プロ

幼少期から姉とゴルフを始め、2022年「Sansan KBCオーガスタ

ゴルフトーナメント」でツアー初優勝を飾ると、同年「バンテリン東海クラシック」にてツアー2勝目を達成。

圧倒的な飛距離を武器に3年連続ドライビングディスタンス1位を獲得。

横田 真一プロ

専修大学時代に参加した日本オープンでローアマを獲得し、一躍注目を浴びる。

初勝利は、1997年「全日空オープンゴルフトーナメント」。

その後、選手会長としても活躍を見せ、2010年「キヤノンオープン」では2勝目を果たした。

飯島 茜プロ

幼少時代からあらゆるスポーツを行い、ゴルフは中学時代から本格的に取り組む 。

2007年には「日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯」で初のメジャータイトルを獲得。 2015年「Tポイントレディス」で5シーズンぶりの復活優勝を飾った。

脇元 華プロ

8歳でゴルフを始め、2018年にプロテスト合格。

同年、台湾TLPGA「Sampo Ladies Open」でプロ初優勝を果たし、国内外の大会でも複数の2位入賞と高い実力を示した。

攻めのプレースタイルと安定感あるショットで着実に経験を重ね、さらなる飛躍が期待される注目プロ。

進藤 大典氏

東北福祉大学卒業後、宮里優作プロ、谷原秀人プロ、片山晋呉プロの専属キャディをはじめ、多くのツアープロをサポート。

2013年から6年間松山英樹プロと専属キャディ契約。

現在は、ゴルフ中継の解説やゴルフ番組でのゲスト出演などで活躍の場を広げている。

※本イベントにつきましては、出演者および内容が予告なく変更となる可能性がございます。

詳細をご確認のうえご参加ください。

▶詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/premium/service/detail/premium-golf.html)

開催ゴルフ場について

開催会場となる太平洋クラブ江南コースは、名匠加藤俊輔設計による戦略的なチャンピオンシップコースです。トッププロの数々の名勝負を繰り広げたトーナメントの舞台としても知られます。

太平洋クラブの代表的コースの１つでもあり、自然の地形を巧みに生かした戦略性の高い設計と美しい景観で知られる名門ゴルフ場です。

＜主なトーナメント実績＞

2003 日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯

2015 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯

2016～ 太平洋クラブチャレンジトーナメント

JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1274-0039cdb9bb8023cad3f26fc99c4d82d8.pdf