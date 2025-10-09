°Å°Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹(R) ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢FEELCYCLE¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥êー¥ºFEEL NUTRITION PROTEIN(R) ¤«¤é¿·ºî¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡×¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥ì¥â¥ó¡×¤¬¿·È¯Çä¡ª
°Å°Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹(R)¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡ÖFEELCYCLE¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFEEL CONNECTION (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ±Ñ¼£¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥êー¥º¤ÎFEEL NUTRITION PROTEIN(R)¤«¤é¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥Æ¡×¤È¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¥ì¥â¥ó¡×¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°¸å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÅª¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ÎÊäµë¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§FEEL NUTRITION PROTEIN (¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥ÆÉ÷Ì£)
FEEL NUTRITION PROTEIN (¥½¥ë¥Æ¥£¥ì¥â¥ó)
¢£²Á³Ê¡§³Æ3,980±ß (ÀÇ¹þ4,298±ß)
¢£ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ350g
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§FEELCYCLEÁ´Å¹ÊÞ / FEEL ONLINE STORE / Amazon
FEEL ONLINE STORE :
https://onlinestore.feelcycle.com/
Amazon :
https://www.amazon.co.jp/stores/FEELCYCLE/page/43A46BF0-9232-4587-949C-56B0E39DAD9F?lp_asin=B0FF9YCBW2&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥é¥ÆÉ÷Ì£
1¿© (36g) Åö¤¿¤ê17.6g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á (WPC) °Ê³°¤Ë¤â¡¢11¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò1Æü¤Î1/3ÎÌÇÛ¹ç¤·¡¢L¥·¥¹¥Á¥ó247mg¡¢¥·ー¥ë¥ÉÆý»À¶Ý(R)100²¯¸Ä¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤È¤¤¤Á¤´²Ì½Á¥Ñ¥¦¥Àー¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Êçõ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¥½¥ë¥Æ¥£¥ì¥â¥ó
1¿© (36g) Åö¤¿¤ê18g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á (WPI¡Ü¥³¥éー¥²¥ó) ¤Ë²Ã¤¨¡¢11¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò1ÆüÉ¬Í×ÎÌ¤Î1/3¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÀÖÊæ¤Î¾Æ±ö¤Î±öµ¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤´¤¯¤´¤¯°û¤á¤ë¥¯¥ê¥¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£
±öÊ¬Êäµë¤â¤Ç¤¡¢±¿Æ°¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚFEELCYCLE ³µÍ×¡Û
¡ÈIT'S STYLE. NOT FITNESS.¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿°Å°Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹(R)¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£
±¿Æ°½¬´·¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢FEELCYCLE¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥ì¥Ã¥¹¥ó45Ê¬¤ÇÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶Ú¥È¥ì¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê»éËÃÇ³¾Æ¸ú²Ì¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ÇÍÙ¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¿È¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¹âÍÈ´¶¡×¤ä¡ÖË×Æþ´¶¡×¤Ï¡¢FEELCYCLE¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡£Taylor Swift (¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È)¡¢Ariana Grande (¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç)¡¢Justin Birber (¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Óー¥Ðー)¡¢Zedd (¥¼¥Ã¥É)¡¢Skrillex (¥¹¥¯¥ê¥ì¥Ã¥¯¥¹)¡¢Beyonce (¥Ó¥è¥ó¥»)¡¢Dua Lipa(¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ)¡¢Lucas & Steve (¥ëー¥«¥¹&¥¹¥Æ¥£ー¥Ö)¤Ê¤É³¤³°¥Ó¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÈþÈ©¸ú²Ì¡×¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¡×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿´¿È¶¦¤ËÀ°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£
FEELCYCLE¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤Ã¤Èµ±¤¯¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.feelcycle.com/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/feelcycle_official/related_profiles/
¸ø¼°YouTube :
https://www.youtube.com/@FEELCYCLE
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFEEL CONNECTION¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 10F
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜ ±Ñ¼£
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î3Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»ö¶È¡¡Â¾
¢¨°Å°Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢°Å°Ç¥Ð¥¤¥¯¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒFEEL CONNECTION¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£