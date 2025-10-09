アーティスト・Niji＄uke×ケンエレファント「上野ランド」限定カプセルトイが10/10より発売！
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営するカプセルトイ専門店「上野ランド」より、ここでしか手に入らない限定の新製品として、アーティスト・Niji＄uke氏とのコラボレーションによるカプセルトイ『Niji＄uke ART GALLERY TOTE』を、2025年10月10日（金）より発売いたします。
本製品のイラストは、Niji＄uke氏が昨年、上野駅公園改札内のアートスペース「Yamanote Line Museum 上野駅公園口」にて、8m×2mの巨大なキャンバスに描かれたカラフルなミューラルアートをそのままトートバッグとして商品化したものです。
全4種類で、表面には上野の象徴である愛らしいパンダのイラストが施されている裏面にはミューラルアートで実際に描かれたライブペインティングのイラストを使用しています。
裏面をつなげると、1枚の大きな作品としてお楽しみいただけます。
上野にお越しの際には、旅の思い出やお土産としてもおすすめのアイテムです。
【『Niji＄uke ART GALLERY TOTE』商品概要】
A
B
C
D
素材：ポリエステル
販売価格：カプセルトイ/1個500円（税込）
販売場所：上野ランド
企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント
※実際の製品とは、仕様が異なることがございますのでご了承ください。
※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。
※在庫状況や販売開始時期は店舗によって異なります。
【アーティスト紹介：Niji＄uke】
1987年広島県生まれ。宝塚造形芸術大学イラストレーションコース卒業。
在学中より、独自の色彩センスでパレットナイフを用いたマチエール表現の追求を始める。
2010年から関東に拠点を移し、本格的にアーティスト活動を開始。
全国の百貨店・ギャラリーでの展示や、ライブペイント、壁画制作など幅広く活動し、台湾やアメリカなど海外展開も経験。動物たちの純粋さやシンボル的イメージの力を借りて、世界観と感情の表現を描き続けている。
▶Instagram：https://www.instagram.com/nijisuke1031/
【上野ランド 店舗概要】
所在地：東京都台東区上野7-1-1 JR東日本上野駅改札内3階
営業時間：月～木／土日祝 9時～21時、金 9～22時
取扱商品：カプセルトイ
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
▶ケンエレファント公式
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/
▶ケンエレスタンド
・X（旧Twitter）：https://x.com/kenelestand
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/