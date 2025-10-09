『成瀬は天下を取りにいく』のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『成瀬は天下を取りにいく』グッズの予約販売を下記サイトにて10月9日（木）から開始いたしました。

宮島未奈著『成瀬は天下を取りにいく』より、

イラストレーターざしきわらしによる描きおろしイラストを含むオリジナルグッズの発売が決定！

グッズ発売を記念して、ざしきわらしさんが「ミシガン・デート」バージョンの成瀬を描きおろし！

「待たせてすまない」というセリフが聞こえてきそうです。

様々なイラストを使用した缶バッジやブックマーカーなど豊富な商品ラインナップにもご注目！

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約開始：2025年10月9日（木）12:00～

■出荷予定日：2025年12月上旬予定

～～一部商品ラインナップご紹介～～

〇アクリルキーホルダー〇

〇アクリルスタンド〇

〇缶バッジ(57mm)〇

(C)宮島未奈／ざしきわらし／新潮社

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売