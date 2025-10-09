nanacoで幅広い分野の“推し”を応援！「ナナコネクト」サービス開始

株式会社セブン・カードサービス

株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）のグループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、2025 年10 月9 日(木)より、セブン・カードサービスが発行する電子マネー「nanaco」を活用し、お買い物等で貯まったnanacoポイントで“推し”を応援できるサービス「ナナコネクト」を開始いたします。

「ナナコネクト」は、Apple Payのnanacoにおける券面を、お客さまが選んだ“推し”（応援先）のデザインに変更し、コンビニやスーパー、飲食店、ドラッグストア等での日々のお買い物で貯まったnanacoポイントを1ポイントから応援先にプレゼントすることができます。プレゼントしたnanaco ポイントは、各応援先での活動に役立てられます。また、「ナナコネクト」のご利用に応じて、撮り下ろし写真等の限定特典もございます。

「ナナコネクト」というサービス名には、nanacoで“推し”とファンをつなぐ（コネクト）という想いを込めており、日常的にお互いを身近に感じられるサービスの実現を目指しています。お客さまは、エントリーページよりお申込みいただくだけで、気軽に「ナナコネクト」のご利用が可能となります。また、応援先となる提携先さまにとっても、ファンマーケティングの一環として幅広くご活用いただけるよう、提携に係る初期費用はかからず、簡単にご参加いただける仕組みといたしました。多くの提携先さまにご参加いただくことで、スポーツチームやタレント等に留まらず、地域貢献や社会活動等、幅広い分野に広がる“推し”への応援ができるサービスを目指します。

このたび、第1 弾の応援先には、福岡市を拠点に活動するプロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」のほか、株式会社ホリプロ所属タレントの宮崎美穂さん、石田晴香さん、宮城弥生さん、パース・ナクンさんがご参加いただきました。そのほか、地域の子どもたちに栄養満点の食事を届けるサービス「こどもごちめし」や、親子の絆を深める読み聞かせ絵物語『森の戦士ボノロン』等、将来を担う子どもたちに向けた支援を行うこともできます。応援先は、今後も順次追加予定です。

セブン・カードサービスは、“新しいうれしいを見つけ、暮らしの中に笑顔をひろげる。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。この機会に、ぜひ「ナナコネクト」にご参加いただき、日々のお買い物が“推し”への応援につながるご体験をお楽しみください。

【応援先一覧】

１．ライジングゼファーフクオカ

福岡市を拠点に活動するプロバスケットボールチーム。Bリーグに所属し、チームカラーはRZ青と赤。また、Project Spiralというプロジェクトを立ち上げ、社会課題解決のための活動も行っている。

https://r-zephyr.com//

２．宮崎美穂

株式会社ホリプロ所属。「みゃお」の愛称で親しまれている。AKB48としてアイドル活動後、現在はタレント活動をしている。北海道日本ハムファイターズのファンであったり、韓国好きなど自身も推し活をしている。国内外問わず、幅広い分野で新たな挑戦を続け、アクティブに活動中。

https://www.horipro.co.jp/miyazakimiho/

３．石田晴香

株式会社ホリプロ所属。「はるきゃん」の愛称で親しまれている。AKB48としてアイドル活動後、現在は舞台や声優、eスポーツなど幅広いジャンルで活動中。特にゲーム好きなことから、ゲームイベントなど多数出演。

https://www.horipro.co.jp/ishidaharuka/

４．宮城弥生

株式会社ホリプロ所属。沖縄県出身。オリックス宮城投手の妹であり、自身もバドミントンや野球観戦をするなどスポーツ好き。女子野球をテーマにした舞台に出演するなど、運動神経の良さを生かしつつマルチに活動している。

https://www.horipro.co.jp/miyagiyayoi/

５．パース・ナクン

株式会社ホリプロ所属。オーストラリア出身。2014年よりタイで芸能活動を始め、タイの大人気ドラマでも活躍。日本のアニメや漫画が好きなことから、タイから日本に活動拠点を移してテレビや舞台で活躍するトリリンガル俳優。

https://www.horipro.co.jp/perthnakhun/

６．NPO法人Kids Future Passport 「こどもごちめし」

地域の飲食店をこども食堂化し、こどもの居場所とまちの未来を育むサービス。地域の子どもたちに栄養満点の食事を届けることで、地域とのつながりと笑顔を広げる支援を行っている。

https://kodomo-gochimeshi.org/

子育ての何気ない日常をアニメで表現する、総フォロワー180万人超のパパ。地域の飲食店を子ども食堂として活用するサービス「こどもごちめし」のアンバサダーとしても活動中。

https://tsumupapa.tokyo/

７．株式会社コアミックス『森の戦士ボノロン』

“すべての子どもたちに物語を届けたい”という願いから、2005年に創刊された読み聞かせ絵物語。漫画出版社のコアミックスが発行し、セブン銀行協賛のもと、全国のセブン-イレブンやデニーズなどで偶数月15日に無料配布している。

https://bonolon.jp/

※nanaco券面のデザイン変更は、Apple Payのnanacoアプリ、ウォレットが対象となります。

※Apple Payは、Apple Inc.の商標です。

※nanacoモバイルfor Androidは本施策の対象外となります。

※本件の詳細は、nanacoのホームページ(https://www.nanaco-net.jp/nanaconnect/)をご確認ください。