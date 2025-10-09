小僧寿し 話題のフードデリバリー「ロケットナウ」をスタート！店舗と同価格で、送料・サービス料も無料！さらに初回注文限定で小僧寿しの注文でも使える最大4,000円分の割引クーポンセット配信中！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社（本社：東京都中央区）の子会社である株式会社小僧寿しは、2025年10月1日より、当社が運営する「小僧寿し」「茶月」において、新世代のフードデリバリーサービス「ロケットナウ」を通じた商品提供を開始いたしました。

「ロケットナウ」は、韓国最大級のECプラットフォームCoupang（クーパン）の日本法人、CP One Japan合同会社が運営する新サービスで、送料・サービス料無料とし、店舗と同価格での商品提供を特長としています。

株式会社小僧寿しは、「小僧寿し」「茶月」だけではなく、小僧寿しが運営する「からあげの中津家」「かつ丼と天丼のかつてん」の4ブランドで送料・サービス料無料とし、店舗と同価格で商品提供します。さらに、期間限定で「ロケットナウ」初回注文者限定で、小僧寿しの商品注文にも利用可能な、最大4,000円分の割引クーポンセットを配信中です。

※詳細・利用方法については、以下のページをご覧ください。

▶「ロケットナウ」ご注文ページ：https://www.rocketnow.co.jp/(https://www.rocketnow.co.jp/)

＜商品一例＞

◆パーティー用の大皿寿司

和 3人前『和』 3人前 税込3358円

いか、玉子、いくら胡瓜、えび、焼サーモン、ねぎまぐろ軍艦、まぐろ、たこ、えんがわ、あなご

※実際の提供容器とは異なります。

※写真は4人前です。

雅 3人前『雅』 3人前 税込4536円

えんがわ、あじ、まぐろ、つぶ貝、いくら軍艦、サーモン、本まぐろ中とろ、ねぎまぐろ軍艦、生えび、うなぎ

※実際の提供容器とは異なります。

※写真は4人前です。

◆一人前の握り盛り合わせ

ふたば10貫『ふたば』10貫 税込699円

ねぎまぐろ、いか、玉子、まぐろ、えび

※実際の提供容器とは異なります。

小僧10貫『小僧』10貫 税込820円

まぐろ、いか、ねぎまぐろ軍艦、海鮮サラダ軍艦、玉子、えび、とろサーモン、たこ、バサ、穴子

※実際の提供容器とは異なります。

◆手巻寿司

鉄火手巻寿し『鉄火』 税込226円

※全てのお寿司は「わさび抜き」でご提供しております。別添のわさびをつけてお召し上がりください。

手巻寿し『納豆』手巻寿し『納豆』 税込129円

※全てのお寿司は「わさび抜き」でご提供しております。別添のわさびをつけてお召し上がりください。

各種メニュー「ロケットナウ」を利用すると、「小僧寿し」「茶月」のお寿しを店舗と同価格で購入できます。

■「ロケットナウ」対象店舗

【東京都】

小僧寿し 江北店（足立区江北）／小僧寿し 鹿骨店（江戸川区鹿骨）／小僧寿し 葛西中央通り店（江戸川区中葛西）／小僧寿し 西葛西店（江戸川区西葛西）／小僧寿し 東村山店（東村山市恩多町）／茶月広尾店（渋谷区広尾）

【千葉県】

小僧寿し 行徳東店（市川市塩焼）／小僧寿し 市川大野店（市川市南大野）／小僧寿し 国分寺台店（市原市惣社）

【埼玉県】

小僧寿し 山口店（所沢市山口）／小僧寿し 十人坂店（所沢市久米）／小僧寿し 上福岡中央店（ふじみ野市福岡中央）／小僧寿し ふじみ野店（ふじみ野市旭）／小僧寿し 馬宮店（さいたま市西区土屋）

【神奈川県】

小僧寿し さつき橋店（川崎市川崎区大島）／小僧寿し ひばりが丘店（座間市ひばりが丘）／小僧寿し 麻溝台店（相模原市南区麻溝台）／小僧寿し 平店（川崎市宮前区平）／小僧寿し 有馬店（川崎市宮前区東有馬）／小僧寿し 丸山台店（横浜市港南区丸山台）／小僧寿し 平塚中原店（平塚市中原）

■ 小僧寿しの展望

当社は本提携を通じて、デリバリー事業の収益性と競争力を一層強化するとともに、今後も多様なプラットフォーム活用を通じて新規顧客層の獲得を目指してまいります。

また、デリバリー限定商品やゴーストブランド展開においても柔軟な価格設定を行い、成長戦略の一環として積極的に推進してまいります。

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典