SURF MusicにHIP LAND MUSIC、agehasprings、Rainbow Entertainmentがビジネスパートナーとして参加

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」に、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、株式会社agehasprings、株式会社 レインボーエンタテインメントがビジネスパートナーとして新たにSURF Musicに参加したことを発表いたします。

今回の参加となったHIPLAND は、音楽とテクノロジーを融合させた「FRIENDSHIP DAO」プロジェクトと連携し、同プロジェクトに参加するアーティストに対しても本サービスの提供を予定しています。agehasprings は、所属するクリエイターのSURF導入を進めるとともに、同社が有する国内外のネットワークを通じて、楽曲ピッチの機会を広げる支援を行います。また、同ネットワークを活用し、中国市場への展開も視野に入れています。また、Rainbow Entertainment とは、リミックスコンテストの実施や、所属アーティストに適した楽曲の選定支援などを通じて、将来の新たな才能の発掘・育成を目指した取り組みを進めていきます。

今回のSURF Musicへの正式な参画により、各社は所属アーティストの楽曲に使用する音源をSURF Musicプラットフォームを通じて世界中のクリエイターから広く募ることができます。また、各社に所属するクリエイターやプロデューサーにとっては、世界中から寄せられた楽曲のコンペに簡単にアクセスできる機会が提供されます。

SURF Musicが提供するサービスは、世界中から40,000人以上のクリエイターが集い制作した未発表楽曲を保有し、オリコンチャート1位獲得楽曲の輩出実績もあるプラットフォームです。クリエイターユーザーは、SURF Musicのプラットフォームに登録するだけで、日本大手レーベルの所属のアーティストに楽曲提供できるチャンスが広がります。さらに、プラットフォーム上の既存の曲以外にも、バイヤーユーザーは「こんな曲が欲しい」という要望を「コンペ情報」として掲載し、作曲家やプロデューサーなどのクリエイターにリクエストできます。

ヒップランドミュージック 野村達矢（代表取締役社長）

音楽業界におけるクリエイティブやビジネスがよりグローバルにテクニカルに進化する中で、今回SURF MUSICのしくみと連携することにより世界中の音楽クライアントや世界中の音楽クリエイターとダイレクトにつながることで、ヒップランドミュージックのマネージメントアーティストや配信ディストリビューションサービスの「FRIENDSHIP.」に関わるアーティストやクリエイターにとって大きなアドバンテージになると大いに期待しています。

音楽制作者の新しいエコシステムにもつながると考えています。

agehasprings 玉井 健二（代表取締役社長）

グローバルな領域でのクリエイター同士のコミュニティと、同じくグローバルに跨るエンタテインメントのビジネスフレイム。長年にわたってなかなか交差し得なかったこの両空間を、極めて高解像度でクリアに真っ直ぐ繋ぐ新しい視点を与えてくれたSURF Musicへ、期待とともに心を躍らせています。agehaspringsとしても積極的なコンペティション開催や新たなテクノロジーを活用するコライティングなどを通じて、より広いフィールドへと展開する面でも貢献していきたいと考えています。

RAINBOW Entertainment栗田 秀一（代表取締役社長）

Surf Musicを通じて、世界中のクリエイターとの共創や新たな才能の発掘ができればと考えております。

現在、弊社の新人アーティストREJAYのREMIXコンテストを開催しており、アジアで注目を集めつつある彼女には、海外からも多数の作品が寄せられております。本企画を通じて、音楽がさらに世界へ広がっていく事をを期待しております。

SURF MusicCEO小堀ケネスコメント

最初にこの度の発表ができることを嬉しく思います。今回、ビジネスパートナーとして参加いただいた3社の共通点はマネジメント会社であるということです。レーベルではなく、マネジメント会社に参加いただくことで、クリエイターの参加が拡大し、SURF Musicのプラットフォームがより活発になっていくことが期待できます。

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

X：https://twitter.com/discover_surf