【見て、知って、味わって、好みの「久保田」に出会える5日間】 久保田40周年記念ポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」開催

朝日酒造株式会社

朝日酒造株式会社(本社:新潟県長岡市、代表取締役社長:細田 康)は、 朝日酒造の代表銘柄である 「久保田」の発売 40 周年を記念し、 2025 年 10 月 30 日（木）～11 月 3 日（月・祝）の 5 日間、渋谷スクランブルスクエア 12F イベントスペース 「Scene12」にて、ポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」を開催いたします。「久保田」ファンの方はもちろん、日本酒ファンや日本酒に馴染みのない方にもお楽しみいただける空間として、多彩な体験をご提供いたします。

1985 年に誕生した「久保田」は、時代の変化を読み取り挑戦を重ね、それまでにない淡麗辛口という新しい日本酒の志向を打ち出し、新しい市場を切り拓きました。水も酒米も新潟にこだわり、世代や性別を超えて多くのお客様からご支持をいただいております。

また、2020 年の発売 35 周年を機に「常に進化する美味しさ」をメッセージとして掲げ、初めてのブランドリニューアルを行い、以降、お客様に納得いただける美味しさを追求・提供するために商品を増やしてまいりました。

今年、「久保田」の発売 40 周年にあたり、改めて「久保田」の多様な魅力を伝える機会として、ポップアップイベント「KUBOTA CONNECTIVE TIME」を開催いたします。

ポイント１）12種類の「久保田」から、自分好みの「久保田」に出会える

１. 自分好みの「久保田」を探せる！：17種類の商品展示＋「久保田12種類飲み比べセット」

「久保田」の全17種類を紹介する展示パネルを設置。各商品の特長や味わいなど、それぞれの違いを知ることができます。

さらに、全17種類のうち、この時期楽しめる12種類を一度に試せる「久保田12種類飲み比べセット」を本ポップアップイベント特別価格500円（税込）でご提供いたします。まだ飲んだことのない「久保田」を味わい、自分にぴったりな「久保田」を見つけてください。

「久保田12種類飲み比べセット」 イメージ

２. 気に入った「久保田」をじっくり楽しむ：単品でも楽しめる（12種類）

ミールプレート 内容イメージ

単品も本ポップアップイベント特別価格でご提供いたします。飲み比べて気に入った自分好みの「久保田」を存分に味わってください。

さらに、食に寄り添ってきた「久保田」の魅力を感じていただくために、「久保田」と合わせて楽しんでいただくミールプレートもご用意しております。

ポイント２）「久保田」の魅力を深く知る

１. 朝日酒造社員による飲み比べ体験ワークショップ

飲み比べ体験ワークショップ イメージ

6種類の「久保田」の飲み比べで自分好みの「久保田」を見つけていただいた後、その味わいのポイントや日本酒の豆知識を解説。新たな気づきのあるワークショップです。

期間中は毎日2回開催（11/1は1回のみ開催）。

・開催スケジュール ※11/1（土）は14時のみ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28013/table/73_1_b202741bb802f294407e249678015418.jpg?v=202510090128 ]

・参加費：無料

・所要時間：約30分

・定員：各回12名様

・申込：開催30分前から会場で受付（先着順）

２. タベアルキスト・マッキー牧元氏＆門脇編集長が語る、「久保田」の嗜み方

「おとなの週末トークショー presented by KUBOTA」

タベアルキスト・マッキー牧元氏と、グルメ雑誌『おとなの週末』の門脇編集長が登場。食通の視点から、「久保田」の魅力やラインナップそれぞれとの料理のマッチングなどについて語り合うトークセッションです。

・日時：11月1日（土）17:00～（約45分を予定）

・参加費：無料

※混雑状況によっては入場制限をする場合がございます

ポイント３）渋谷ならではのプレミアムな「久保田」体験を！

１. 渋谷の絶景を眺めながら「久保田」を楽しむ：プレミアムカウンター

プレミアムカウンター イメージ

渋谷の象徴的な景色を一望できる大開口の窓際に、スタンディングバーカウンターを設置。街並みや夜景を見ながら自分にぴったりな「久保田」を堪能できる特別な時間を演出いたします。

２. 初めての日本酒との出会いを「久保田」で！「THE FIRST SAKE」

人生で初めて飲む日本酒との出会いは最高の思い出になってほしいという想いから、若者も多く集まる渋谷で実施する本イベントでは、20歳の方を対象に１日10名様限定で「久保田 萬寿」1杯(45ml)を無料でご提供いたします。※生年月日を確認できるもの(マイナンバーカードや免許証などの公的な証明)」の提示必須

ポイント４）楽しい「久保田」体験を！

来場記念や友人・ご家族との思い出に、体験を通じて見つけたお気に入りの「久保田」のボードを手に記念撮影をお楽しみいただけます。思い出の一枚を残せる特別な機会を、ぜひ体験してみてください。

■ 「KUBOTA CONNECTIVE TIME」 開催概要

開催期間 ：2025 年 10 月 30 日（木）～11 月 3 日（月・祝）

開催時間 ：13:00～22:00(最終日は20:00終了、ラストオーダーはイベント終了45分前）

※ラストオーダーの時間は変更となる場合がございます

開催場所 ：渋谷スクランブルスクエア 12F イベントスペース Scene12

（東京都渋谷区渋谷2丁目24－12 渋谷スクランブルスクエア 12F）

アクセス ：渋谷駅直結・直上／地下出入口番号 B6

※12Fのレストランフロアまでお上がりください。

入場料 ：無料 ※お酒の提供、フードは有料

WEB ：https://www.asahi-shuzo.co.jp/special/kubota_40th/

メニュー：

※イベント会場で商品の販売はございません

※価格は久保田発売40周年記念の本ポップアップイベントでの特別価格。すべて税込価格です

※お支払はキャッシュレスのみとなります

※イベント期間中各日ともに提供予定数に達した場合は売切となります

（A）久保田12種類飲み比べセット（各15ml） ：500円

（B）久保田単品（各45ml）

1) 久保田 萬寿 ：400円

2) 久保田 萬寿 自社酵母仕込 ：800円

3) 久保田 千寿 ：150円

4) 久保田 千寿 秋あがり ：200円

5) 久保田 千寿 純米吟醸 ：200円

6) 久保田 百寿 ：150円

7) 久保田 碧寿 ：250円

8) 久保田 紅寿 ：200円

9) 久保田 翠寿 ：300円

10) 久保田 純米大吟醸 ：200円

11) 久保田 スパークリング ：200円

12) 久保田 雪峰 ：450円

（C）ミールプレート ：650円

・米粉でつくるイカ明太チヂミ

・デミグラスミートボール

・ハーブ香る魚介アヒージョカナッペ

お問合せ先：TEL：03-5459-2162 土日祝日除く10～17時 ※11/1(土)～11/3（月・祝）は対応

E-mail：info@kubota-40th.jp

（株式会社ウェットウェア内 KUBOTA CONNECTIVE TIME運営事務局）

■ 朝日酒造株式会社について

水田と里山の広がる新潟県長岡市朝日で 1830（天保元）年に創業。それから 190 年余、創業地の地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域の農家とともに研究を重ねながら育てている良質な酒米、そして、越路杜氏から継承する知恵と基礎研究による技術革新で、新潟産にこだわった真摯な酒造りを続けています。すべてにおいて品質本位、そしてお客様本位であること。それが朝日酒造のポリシーです。

・公式サイト： https://www.asahi-shuzo.co.jp/

・公式 X： https://x.com/asahi_shuzo_jp

・公式 Instagram： https://www.instagram.com/asahi_shuzo_jp/