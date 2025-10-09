narifuri×TAION コラボレーションを象徴する “動けるダウン″ にレトロムードな総柄が登場

ヒットユニオン株式会社

“GLOBAL NICHE”を掲げるヒットユニオン株式会社(本社：東京都渋谷区)が運営する narifuri (ナリフリ) は、日本発インナーダウンブランド「TAION | タイオン」とのコラボレーション第5弾を発表。

注目すべきは、これまでのコラボレーションで高い評価を得てきたnarifuri×TAIONのアイコニックな”背抜き”仕様のインナーダウンベストのアップデートです。

< 機能性と快適性を両立する “動ける” ダウン >

通気性と運動性を両立させる大胆な背抜き構造

前後でダウンの有無を切り替えたアイコニックな「背抜き」仕様は、初回から継承されてきた象徴的なディテールで、多くのサイクリストから支持を集めてきました。前身頃には800フィルパワーの高品質ダウンを充填し、背面にはあえてダウンを使用しないことで動きやすさとフィット感を高めています。

今季は今までデザインされていたバックポケットを、サイド(脇下)に配置。背面がフラットになることで よりカジュアルなスタイリングが可能となり、バッグを背負うときはもちろん、椅子や車のシートとの干渉も軽減され、日常からアウトドアまで幅広いシーンに対応するオールラウンドベストです。

<インスピレーションは1980年代の総柄セーター >

今季はダウンベスト、マフラー共に、総柄タイプが登場。デザインインスピレーションの源は、1980年代に流行した総柄セーター。フェアアイルやビーチクロスといったレトロなムードと現代的な機能性を融合させたデザインは、スタイリングのアクセントとしても存在感を発揮します。総柄・無地の全5色展開で、個性と汎用性を兼ね備えたラインナップ。

narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（D.Brown）narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（D.Navy）narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（D.Navy）narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（D.Olive）narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（Chacoal）narifuri×TAION サイドポケットインナーダウンベスト（Black）背抜き仕様のため、パッカブルもより簡単に。オリジナルロゴデザインの収納袋が付属

総柄には <高密度タフタ生地>、

無地には <高密度リップストップ生地> を採用。

中には800フィルパワーのダウンを充填されており、共に撥水コーディングも施されている。

無地には <高密度リップストップ生地> を採用

narifuri×TAION リバーシブルダウンキルトマフラー（D.Brown）narifuri×TAION リバーシブルダウンキルトマフラー（D.Navy）narifuri×TAION リバーシブルダウンキルトマフラー（D.Olive）narifuri×TAION リバーシブルダウンキルトマフラー（Chacoal）narifuri×TAION リバーシブルダウンキルトマフラー（Black）

キルティング仕様のダウンマフラーにも800フィルパワーのダウンを充填。裏地には保温力がありながら適度な通気性を持つPOLARTEC200を採用。

< クーポンキャンペーンがスタート >

narifuri online storeでは、10/10(金) - 10/19(日)の期間で「1000円OFF クーポンキャンペーン」を実施。まだメンバーズでない方もサイト内で<メンバーズ登録>をすることでクーポンが発行されるので、この機会にお得な買い物をお楽しみいただけます。

発売日：10月10日（金）

販売場所： narifuri online store（https://www.narifuri.com/shop/）、全国取り扱い店舗

製品：

< narifuri × TAION サイドポケットインナーダウンベスト >

Color： BLACK , CHACOAL , D OLIVE , D BROWN , D NAVY（全5色展開）

Size：S - XL

Price：\13,200-(税込)

< narifuri × TAION リバーシブルダウンキルトマフラー >

Color： BLACK , CHACOAL , D OLIVE , D BROWN , D NAVY（全5色展開）

Size：Free

Price：\6,600-(税込)

2007年にスタートし、日常の振る舞い（＝行動）が、身振り（＝スタイル）をつくる「形振り/なりふり」というコンセプトのもと、自転車を日常生活を豊かにするツールとして捉え、ファンクションとファッションを融合させた機能的なコレクションで、新しいシーンを提案するスタイルブランドです。

・Official HP：https://www.narifuri.com/shop/

・Instagram：https://www.instagram.com/narifuri_japan/?hl=ja

・Facebook：https://www.facebook.com/narifuri

・X： x.com/narifuri_tweet

TAION / タイオン

日本のインナーダウンウェアブランド。 潜在的な暖かさを意味し、ブランド名の「TAION」は「体温」に由来する。 クオリティーに対して、圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとし、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開している。