ユニアデックス株式会社とのブロンズパートナーシップ契約締結のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、ユニアデックス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：田中 建、以下：ユニアデックス）とブロンズパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



浦安D-Rocks とユニアデックスは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。



2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26（以下、リーグワン）を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、ユニアデックスのプロモーションも積極的に行ってまいります。

■会社概要

【社名】 ユニアデックス株式会社

【代表者】 代表取締役社長 田中 建

【本社所在地】 東京都江東区豊洲1-1-1

【URL】 https://www.uniadex.co.jp/