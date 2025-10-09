【10月14日(火)11:00～ 無料オンラインセミナー】製造業×新規事業 公開質問会

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「製造業×新規事業 公開質問会」を2025年10月14日（火）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

製造業で新規事業を推進中の経営企画・事業企画担当者／PoCやMVPの段階で壁に直面している技術開発・PM職の方／社内の協力が得られず、組織の壁や文化に悩んでいる方／机上の理論ではなく、実務に直結する知恵や事例を求める方／製造業特有の制約（設備投資・サプライチェーン・品質基準など）の中で事業を進めたい方

製造業における新規事業開発は、単なる技術やアイデアだけでは前進できません。PoCの進め方やMVPの考え方、そして事業を中核に育てるための戦略など、あらゆる場面で多くの企業が共通する壁に直面します。

「なぜ競合は成功できなかったのか？」「なぜ社内の協力が得られないのか？」

--そんな現場ならではの疑問や悩みは、教科書的な答えだけでは解消できません。

本公開質問会では、参加者から寄せられるリアルな質問を題材に、製造業ならではの特性を踏まえた実践的な答えを掘り下げていきます。

電子コンパス事業をはじめとする事例を交えながら、参加者が明日から実務で使える知恵を持って帰っていただく会にしたいと思います。

＜こんな方におすすめです＞

・製造業で新規事業を推進中の経営企画・事業企画担当者

・PoCやMVPの段階で壁に直面している技術開発・PM職の方

・社内の協力が得られず、組織の壁や文化に悩んでいる方

・机上の理論ではなく、実務に直結する知恵や事例を求める方

・製造業特有の制約（設備投資・サプライチェーン・品質基準など）の中で事業を進めたい方

【スピーカー】

山下 昌哉

キュレーションズ株式会社 CKTO（最高テクノプレナーシップ知識責任者）

e-Compass LLC CEO

1982 年東京大学大学院物理工学専攻博士課程を修了し、旭化成工業( 現旭化成) 株式会社に入社。

MRI （磁気共鳴断層像撮影装置）・LIB （リチウムイオン電池) という二つの新規事業領域で、製品技術開発と世界市場拡大に従事。 2000 年に自らの提案で電子コンパスの開発を始め、2003 年の事業開始以降、世界トップメーカーとして新規市場創出に貢献した。 2008 年Android OS 、2009 年iOSのスマートフォンに旭化成の電子コンパスが標準搭載されたことで、事業としても急成長した。

2010 年から旭化成グループフェロー、2017 年から旭化成シニアフェロー。2023 年9 月に41.5年間勤務した旭化成を卒業し、新会社「 e-Compass LLC 」を起業。「新規事業創造」における「思考プロセスのデザイン」をテーマに活動している。

2012 年全国発明表彰恩賜発明賞、2015 年春の紫綬褒章。

【開催概要】

開催日： 2025年10月14日（火）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



▼お申し込みはこちら▼

https://www.curations.jp/article/_W7C4SLD

■ Curationsについて

キュレーションズは、大企業向けの新規事業創出支援ファームです。独自の顧客行動起点の事業創出モデルをベースに、事業創出専門家チーム、事業創出支援サービス、企業パートナーシップを掛け合わせることで、最短距離での新規事業創出を実現します。また、大企業の新規事業創出を通じて、企業全社での“ビジネス・トランスフォーメーション”に貢献し、数十年先のあるべき未来を創造していきます。

ビジネスを加速させるためのノウハウ資料の提供やセミナーの無料開催もしておりますので、是非ご覧ください。ご取材もお待ちしております。

https://www.curations.jp/article/list/white_paper