【AVIOT】AVIOT ×『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』コラボ完全ワイヤレスイヤホンが発売決定！本日10月9日（木）より予約開始
コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、作品の世界観を表現したオリジナルデザインと、計200種類以上の新録ボイスを搭載した、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』とのコラボモデル「TE-V1R-MMM」を、本日2025年10月9日（木）より予約開始することをお知らせいたします。
▽製品ページ
https://aviot.jp/product/te-v1r-mmm/
▽プロモーションムービー
https://youtu.be/zb4PehiqRHc
シリーズ累計出荷数約19万台*を記録したAVIOT「Vシリーズ」の最新機種「TE-V1R」をベースに、パッケージ・デザイン・ボイスガイダンスが『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』仕様となるコラボレーション完全ワイヤレスイヤホンが登場。
* 2025年4月末時点
イヤホン本体やチャージングケースは、魔法少女の証であるソウルジェムをモチーフとしたロゴをあしらい、シンプルでありつつも作品世界観を象徴するデザインに。パッケージにはまどかたちがイヤホンを着けている姿を描きおろしたビジュアルを採用しています。
今回のコラボイヤホンには操作をアシストしてくれる「システムボイス」と、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を計200種類以上搭載。
専用のアプリでいつでも好きなモードに切り替えて楽しむことができます。
製品特徴
■ベースモデル
累計出荷台数約19万台*のAVIOTのヒットモデル、“Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用。イヤホン単体で19時間/充電ケース併用で62時間の超ロングスタミナ。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載。2つのドライバーによる圧倒的表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生を実現するLDAC(TM)対応、ワイヤレス充電機能を採用した、高音質と機能性を両立するハイグレードモデルです。
* 2025年4月末時点
■スペシャルボイス
キャストによる新録ボイスを多数収録。
イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを聴くことができる「ランダムボイス」を、計200種類以上収録。
「鹿目 まどか」「暁美 ほむら」「巴 マミ」「美樹 さやか」「佐倉 杏子」「キュゥべえ」「ベベ」の単体7モードの他、「まどか・ほむら」「さやか・杏子」「マミ・ベベ」の掛け合いモードを搭載しており、合計10種のボイスモードを専用のアプリで簡単に切り替えてお楽しみいただけます。
その他キャラクターのボイスは、製品ページをご確認ください。
■スペシャルデザイン
イヤホン本体やチャージングケースは魔法少女の証であるソウルジェムなどをあしらいシンプルでありつつ作品世界観を象徴するデザインに。
■スペシャルパッケージ
パッケージには完全新規描きおろしビジュアルを採用。
まどかたちがイヤホンを着けてお出かけをしている様な、日常のワンシーンを切り取った雰囲気をお楽しみいただけます。
販売基本情報
・TE-V1R-MMM
・販売価格：22,880円(税込)
・予約開始：2025年10月9日（木）12時～
※規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。
・お届け予定日：2026年1月下旬より順次
・取り扱い店舗：
AVIOT ONLINE MALL(https://shop.aviot.jp/products/te-v1r-mmm)
■TE-V1R-MMM スペック
【基本仕様】
・ドライバー：φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ
・通話用マイク：MEMSマイク
・バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh
・通話時間：最大9時間
・連続再生時間(*1) ：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)
・イヤホン本体 充電時間：約1.5時間
・充電ポート：USB Type C
・防水レベル(*2)：IPX4相当
・重量：イヤホン片耳 約6.5g
その他：
・マルチポイント対応 (2デバイス)
・片耳使用可能
・イヤホン単体ON / OFF 可能
・急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)
付属品：
・シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア )
・USBType-Cケーブル1本
・ユーザーマニュアル
・製品保証登録カード
*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります
*2 イヤホン本体のみ
【Bluetooth規格】
・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC
・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
・Bluetooth version:5.3
・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8
■AVIOT
AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。
日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。
2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。
テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。
■会社概要
商号 : プレシードジャパン株式会社
代表者 : 代表取締役 土山 裕和
所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F
■事業内容:
コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売
