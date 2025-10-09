SUPER FORMULA 地域連携パートナーシッププログラム飛⿓高校自動車工業科(静岡県沼津市)との交流のご案内

株式会社日本レースプロモーション

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、SUPER FORMULAの地域連携パートナーである静岡県のご協力のもと、10月10日(金)に富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)で開催される2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦・第10戦の練習走行に合わせて、飛⿓高等学校(静岡県沼津市)の自動車工業科の高校生が社会科見学を実施いたしますので、下記のとおりご案内いたします。当日は、練習走行の見学に加えて、サーキット施設見学、チームピット・タイヤガレージ見学など、自動車業界の未来を担う高校生にモータースポーツを身近に感じていただける機会を提供いたします。メディアの皆様におかれましては、何卒、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

日 時：2025年10月10日(金) 09時30分～15時30分(予定)

場 所：富⼠スピードウェイ(静岡県駿東郡小山町中日向694)

対 象：飛⿓高等学校 自動車工業科 1年生42名

内 容：09:30-10:00 オリエンテーション(SUPER FORMULAの紹介)

10:00-11:00 サーキット施設見学

11:00-12:00 練習走行(FP1)見学

12:00-13:00 昼食・休憩

13:00-14:20 チームピット見学／タイヤガレージ見学／質疑応答

14:20-15:30 練習走行(FP2)見学／記念撮影

※ 天候や状況により一部変更となる場合があります。

主 催：株式会社日本レースプロモーション

協 力：富⼠スピードウェイ株式会社｜サーキット施設見学・Rd.9・10招待

横浜ゴム株式会社｜タイヤガレージ見学

TEAM MUGEN｜チームピット見学

株式会社ホンダ・レーシング 四輪レース部｜調整

静岡県スポーツ・文化観光部 スポーツ政策課｜地域連携パートナー

取 材：当日の様子は写真・動画撮影に加えて、担当者等へのインタビューも可能です

取材申請 → https://forms.gle/4CpTZYDSnhGao5JJ9

静岡県との地域連携パートナーシップ

静岡県とSUPER FORMULAを運営する株式会社日本レースプロモーション(JRP)は2025年7月、モータースポーツ振興と地域活性化等を目的に「地域連携パートナーシップ」を締結。今回の交流は静岡県とのパートナーシップのもと開催に至りました。JRPでは2024年から地元から愛されるモータースポーツを目指し、国内5サーキットの立地自治体をはじめ、周辺自治体や参戦チームが拠点を置くホームタウンとの連携強化に取り組んでおり、これまでに鈴⿅市(鈴⿅サーキット／三重県)、日田市(オートポリス／大分県)、村田町（スポーツランドSUGO／宮城県）、小山町・御殿場市・裾野市・静岡県(富⼠スピードウェイ／静岡県）、茂木町・栃木県(モビリティリゾートもてぎ／栃木県）、綾瀬市(B-Max／神奈川県）の2県5市3町との締結を完了しています。

参考URL https://superformula.net/sf3/release/22105/

SUPER FORMULA とは

＜写真：（左から）静岡県立科学技術高校／裾野市立須山小学校／静岡県立御殿場高校との交流の様子＞

F1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける『世界最高峰のHUMANMOTORSPORTS』です。2024年の来場者数が過去最高を更新し、人気急上昇中のエンターテインメント。2025年シリーズは国内5サーキットにて7大会12レースを開催、13チーム22名のドライバーが参戦しています。

参考URL https://superformula.net/sf3/about_sf/