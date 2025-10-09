【日本救急救命士会後援】【11/1開催】第13回12誘導心電図伝送を考える会の開催について

一般社団法人 日本救急救命士会

会の名称：第13回 12誘導心電図伝送を考える会

開催日時：2025年11月1日（土）11時00分～17時00分(予定)

開催場所：岩手県盛岡市 エスポワールいわて 大中ホール

開催形式：対面及びZoomウェビナーによるライブ配信

(会終了後オンデマンド配信予定)

開催内容：＜伝送機器デモンストレーション＞

救急隊の方々と機器メーカーでチームを組み、制限時間内で伝送の技術や正確性を競います

＜循環器内科医師による特別講演＞

製鉄記念室蘭病院 循環器内科 高橋 弘先生

市立大津市民病院 循環器内科 谷口 琢也先生

大分赤十字病院 循環器内科 油布 邦夫先生

＜各地域からの一般演題発表＞

＜総合討論＞

参加費：\3,000

参加申込方法：下記のリンクからお申し込みください

→参加を申し込むボタンから視聴登録（カード決済）

→現地参加の場合：現地受付にて決済時の画面を提示

→Web参加の場合：表示されたZoom IDとパスコードから視聴

お申込み方法のご案内

下記のボタンもしくはQRコードよりお申込みフォームにアクセスし、必要事項をご入力ください。

詳細なご案内は12誘導心電図伝送を考える会HPをご覧ください。

https://phdx-12leadecg.org

11月1日お申込みフォーム :https://scholarsmeeting.jp/meeting/201/

【お問い合わせ】

12誘導心電図伝送を考える会

自治医科大学附属さいたま医療センター

循環器内科 藤田教授室内

〒330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847

TEL 048-647-2111(PHS 5604)

FAX 048-782-7576

日本救急救命士会HP :https://www.jelsta.or.jp/

＜日本救急救命士会 とは＞

救急救命士が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、

救急医療の質の向上を図るとともに、国民の幸福を追求し続けられる環境づくりを推進し、

社会のあらゆるニーズに応える救急救護領域の開発と展開を図ることにより、

国民の安全と安心に寄与することを目的とした団体です。

＜日本救急救命士会 設立の背景＞

救急救命士法が平成３年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。

高齢化による搬送患者数増加に伴う救急医療需要が増大、医師等の業務負担軽減を目的として、令和３年に救急救命士法の改正が行われ、その活動範囲が医療機関内に拡大されました。

いま救急救命士に期待される役割が急速に拡大し、変化している現代社会において、これらのニーズに応え、職能向上を促進するために、救急救命士の総意をまとめるために「日本救急救命士会」を設立することに至りました。

＜本会と労働基本権（公務員）および地方公務員法との関連について＞

本会は、公務員の労働基本権に関連する内容（団結権・団体交渉権・争議権）の活動は行いません。また、下記の地方公務員法に抵触する行為を行わないため、地方公務員（消防職員）である救急救命士個人が本会に入会することは “地方公務員法に抵触しない” ことを、総務省消防庁救急企画室、そして総務省公務員部に確認いたしております（2023年8月確認）。

関連する地方公務員法と【本会の方針】

第36条第1項関連（政治的行為の制限） 【政治的行為を行わない、政治連盟に加入しない】 第52条第5項関連（職員団体）団体交渉関連 【勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する（労働組合のような）活動をしない】 第38条第1項（営利企業等への従事等の制限） 【報酬等がある場合には、任命権者（市長村長等）の許可が必要であるが、本会は無報酬とする】

＜日本救急救命士会 会員募集＞

日本救急救命士会では正会員ならびに賛助会員を募集しております。

詳細は日本救急救命士会ホームページもしくは、入会案内サイトをご覧ください。

入会案内サイト URL：https://www.jelsta.or.jp/join/