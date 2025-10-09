GBP、自社EC『GBPダイレクト』にて旧型番太陽光パネル数を300種類に大幅拡充～より多くの型番に対応、最適な1枚を見つけやすく～

GBP株式会社

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、同社が運営するECサイト『GBPダイレクト』(https://direct.gbp-global.com/)において掲載旧型番太陽光パネル200種類拡充し、合計300種類をラインナップいたしました。本拡充により、事業者・施工業者様がより多くの旧型番から最適なパネルを選定することが可能となります。

『GBPダイレクト』(https://direct.gbp-global.com/)は、旧型番太陽光パネルをはじめ、トランス、接続箱、銅ケーブル、アルミケーブル、関連部材など、法人様向けに直販するECサイトです。

特に掲載中の旧型番太陽光パネル(https://direct.gbp-global.com/collections/replacement-panel)に関して、GBPは廃盤パネルを再入手できない問題に着目し、それと同じ出力・寸法・厚み・取付穴位置と内径を再現した代替品パネルを提供する大好評の商品です（2025年7月時点で累計30万枚を販売）。

＜掲載旧型番太陽光パネルが300種類へ＞

2025年8月28日の「GBPダイレクト」公開当初は、100種類を掲載しておりました。この度、新たに200種類拡充し、合計300種類をラインナップいたしました！これにより、より幅広いニーズに対応し、お客様の現場に“ぴったり合う”パネルをお求めやすくなります。

現在、掲載パネルは300種類、80社（アルファベット順）のメーカーに対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/119_1_641895f736655a4fa99d34ee987e0e56.jpg?v=202510091258 ]

＜ご注文にあたり＞

GBPダイレクトのページ上部の検索欄に、お探しの型番を入力して検索します。

すべての旧型番太陽光パネル：https://direct.gbp-global.com/collections/replacement-panel

- 1枚からご注文いただけます（40枚を超えるご注文は別途お見積）。- 図面画像と仕様書を掲載しております、ご確認の上ご注文ください。- 受注生産のため、ご入金確認後、納期は約3ヶ月となります。- 寸法が完全に一致しない場合でも、設置できる場合があります。お使いの架台の状況に合わせてご判断ください。- 代替品となるパネルが見つからない、または掲載されていない商品をお探しの場合は、お問い合わせフォーム(https://direct.gbp-global.com/pages/contact)よりお気軽にご連絡ください。- 支払い方法はクレジットカード決済または銀行振込をご利用いただけます。

＜旧型番太陽光パネルをご注文のお客様の声＞

＜旧型番太陽光パネルだけじゃない！その他関連部材も充実＞

◆ 銅ケーブル、アルミケーブル(https://direct.gbp-global.com/collections/cable)

◆ ハイブリット端子・圧着工具(https://direct.gbp-global.com/collections/aluminum-cable-components)

◆ 接続箱、集電箱、メンテナンス箱(https://direct.gbp-global.com/collections/combiner-box)

◆ トランス(https://direct.gbp-global.com/collections/transformer)

◆ その他太陽光関連商品(https://direct.gbp-global.com/collections/drainage-clip)

＜今後の展望＞

GBPでは、今後も旧型番太陽光パネルのラインナップ拡充を継続的に進めてまいります。より多くのメーカーおよび型番に対応することで、全国の事業者・施工業者様が現場条件に最適なパネルを迅速に選定できる環境をさらに強化していく方針です。

また、『GBPダイレクト』の会員登録者様には、限定のお買い得情報や新製品情報などを定期的に配信してまいります。まず新規登録をご検討ください。

さらに今後は、リユース・リサイクルパネルの販売開始も予定。環境負荷低減と資源循環型社会の実現に向けた取り組みを一層推進してまいります。今後のGBPの展開にどうぞご期待ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

本件についてご質問がある方は、お問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりご連絡いただきますようお願いします。