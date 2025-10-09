スマホ時代にCVRを最大化する！「スワイプLP」×「次世代ECサイト」最新戦略セミナーを開催（10月23日［木］11:00 オンライン）

株式会社トライハッチ

SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 尭行）は、ペタビット株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：佐野 永時）と共同で、無料オンラインセミナー「スマホ時代にCVRを最大化する！『スワイプLP』×『次世代ECサイト』最新戦略セミナー︎」を2025年10月23日（木）11:00より開催いたします。

概要

CVRの大幅改善につながる「スワイプ型LP」について株式会社トライハッチが解説。 また、ペタビット株式会社より、販売検証からCVR向上までを実現する新サービス「LPEC」についてご紹介いたします。

LPのトレンドや制作・分析に関心があり、ECサイトのCVR最大化を目指す担当者に最適な内容です。

【開催概要】- 日時: 2025年10月23日(木) 11:00～12:00- 配信方法: Zoom（オンライン配信）- 参加費: 無料

▼お申込みURL

スマホ時代にCVRを最大化する！「スワイプLP」×「次世代ECサイト」最新戦略セミナー(https://zoom.us/webinar/register/3517597148439/WN_miGCfqbPRNuHFOvkqBZxCw)

会社概要

このような方におすすめです- LPの最新トレンドとベストプラクティスを知りたい方- スワイプ型LPの仕組みと導入ポイントを詳しく知りたい方- LP分析・改善を効率的に行いたい方- 新規販促施策や販売検証に取り組みたい方- ECサイトのCVR向上 / 広告施策のROI改善を目指す方

【株式会社トライハッチ】

所在地：東京都新宿区新宿1丁目8－4 近鉄新宿御苑ビル7F

代表者：代表取締役社長 武藤 尭行

URL：https://tryhatch.co.jp

事業内容：SaaS事業／デジタルマーケティング支援事業

【ペタビット株式会社】

所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17 ワールド三宮ビル6階

代表者：代表取締役社長 佐野 永時

URL：https://www.petabit.co.jp

事業内容：WEBサイト制作、クリエイティブデザイン、システム開発、運用・保守