¶¥ÎØ¤ÎË¾·î°ìÀ® Áª¼ê¤¬¥¹¥Ý¥³¥é¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
MUGEN BIONIC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ûÅÄµ®»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê Ë¾·î°ìÀ®¡Ê¤â¤Á¤Å¤ ¤¤¤Ã¤»¤¤¡ËÁª¼ê ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¾·îÁª¼ê¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²ø²æÂÐºö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ý¥³¥é¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶¥µ»³èÆ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤È²ø²æ¤ÎÁá´ü²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½ÉÊ·²¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
MUGEN BIONIC¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ø²æ¤ÎÁá´ü²óÉü¡×¤È¡Ö¶¥µ»·ÑÂ³ÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ÙÂÓ¡¦ç§¡¦Æð¹ü¤Ê¤É¤ÎÂ»½ý¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Î²óÉü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ½ÉÊ²þÎÉ¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥ÎØ¤È¤¤¤¦¹â¶¯ÅÙ¶¥µ»¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°»öÎã¤ò¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥³¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Ë
¡Ö¥¹¥Ý¥³¥é¡×¤Ï¡¢¿ÙÂÓ¡¦ç§¡¦Æð¹ü¤Ê¤É²ø²æ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤ÎÈèÏ«²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¼¥êー¾õ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼çÀ®Ê¬¤Ï4¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢µÛ¼ýÀ¡¦·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¼¥êー·Á¾õ¤Ç¶¥µ»Ãæ¤äÎý½¬¸å¤ÎÀÝ¼è¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÅö¼Ò¤Ï°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£BS¤Ê¤É10¥Áー¥à°Ê¾å¤ò¸ø¼°¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡¢Äó¶¡Áª¼ê¤Ï¾åÌîÍ³´ô»ÒÅê¼ê¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡Ë¡¢½©»³æÆ¸ãÁª¼ê¡Ê¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡Ë¡¢³ÑÃæ¾¡ÌéÁª¼ê¡ÊÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤Ç¤ÏSµé¤Î°ÂÉ§Åý²ìÁª¼ê¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー»þ¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¾·î°ìÀ® Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤È¥ìー¥¹¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¥À¥áー¥¸¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥ê¥«¥Ð¥êー¤Î¼Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£MUGEN¤µ¤ó¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤¬¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤·ÁÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´±ï¤¬¤¢¤ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¹â¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
MUGEN BIONICÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖË¾·îÁª¼ê¤Ï¶¥ÎØ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ç¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ïº£¸å¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ü Ë¾·îÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊ¤Î¼Â»ÈÍÑ¥ì¥Ýー¥È¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¼êË¡¤ÎÈ¯¿®
¡ü ¶¦Æ±¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¼èºà¶¨ÎÏ
¡ü ¸½¾ì¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤¿À½ÉÊ²þÎÉ¡¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î²ÃÂ®
²ñ¼Ò³µÍ×¡ÊMUGEN BIONIC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
MUGEN BIONIC³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¸½¾ì¤Ç¤Î²ø²æ¤Î²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤äÁª¼ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Â¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§MUGEN BIONIC³ô¼°²ñ¼Ò
