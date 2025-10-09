MUGEN BIONIC株式会社が静岡ブルーレヴズとオフィシャルサプライヤー契約を締結 ～主力商品「スポコラ」の提供を10月より開始～
この度、MUGEN BIONIC株式会社（以下、当社）は、ラグビーリーグワン所属の静岡ブルーレヴズとオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
本契約により、10月より当社の主力商品である「スポコラ」の提供を開始し、静岡ブルーレヴズの選手たちのコンディショニングサポートを通じて、チームの更なる飛躍に貢献してまいります。
契約概要
-契約内容: オフィシャルサプライヤー契約
-提供開始: 2025年10月
- 提供商品: スポコラ（可動域リカバリーサプリメント）
- 対象: 静岡ブルーレヴズ所属選手
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331411&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331411&id=bodyimage2】
MUGEN BIONIC株式会社について
当社は、スポーツでの怪我の回復を早めるための商品開発を行っている企業です。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、科学的根拠に基づいた革新的な製品の研究開発に取り組んでおります。
「スポコラ」について
スポコラは、靭帯や腱、軟骨などのケガをしやすい部位の疲労回復を早める4つのファイバープロテインを主成分にしたゼリー状のサプリメントです。怪我の早期回復にも効果的で、多くのプロ選手にご愛用いただいております。
現在の導入実績
・オフィシャルサプライヤー契約：茨城ロボッツ、東京ヴェルディBSなど10チーム
・提供選手数：上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）、秋山翔吾選手（広島東洋カープ）、角中勝也選手（千葉ロッテマリーンズ）など100名超
ラグビー界での実績
ラグビー界においては、浦安D-Rocksの田村煕選手、三菱重工相模原ダイナボアーズの吉田杏選手とは既にアンバサダー契約を締結しており、両選手からは高い評価をいただいています。また、複数のチームからの購入も継続的に行われていて、ラグビー界でのスポコラの効果と信頼性が実証されています。
今後の展望
今回の静岡ブルーレヴズとの契約締結を皮切りに、ラグビー界での「スポコラ」のさらなる普及を進め、より多くのアスリートの競技力向上と怪我の予防・回復に貢献していく所存です。既存の選手やチームでの実績を基に、ラグビー界全体のコンディショニングサポートに貢献してまいります。
