世界の車両制御モジュール市場成長率：2031年までに8.1%に達する見込み
2025年10月9日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「車両制御モジュール―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、車両制御モジュール市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．車両制御モジュール市場規模
車両制御モジュールの世界市場規模は2024年に87440百万米ドルと推定され、2025年には93820百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が149700百万米ドルに達すると見込まれています。
車両制御モジュールは、自動車内の電子制御ユニット（ECU）の一種であり、エンジン、ブレーキ、トランスミッション、ボディ機能などを統合的に制御する中枢装置である。車両の走行性能、燃費、安全性を最適化する役割を持つ。電動化・自動運転の普及に伴い、ソフトウェア統合型モジュールへの進化が進んでいる。
２．車両制御モジュール市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
車両制御モジュール市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：United Automotive Electronic Systems、 Continental AG、 Xtalin Ltd、 PUES Corporation、 Bosch、 Rimac Automobili、 AIM Technologies、 AEM Electronics, Inc、 Ecotron LLC、 Beijing Jingwei Hirain Technologies、 Selectron Systems AG、 Hiconics Drive Technology、 Enika Sp. z o.o.、 Ningbo Greenreev、 Hyundai KEFICO
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
車両制御モジュール市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：12/24V、 36/48V
用途別：Passenger Vehicle、 Commercial Vehicle
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が車両制御モジュール市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211677/vehicle-control-unit-module
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
車両制御モジュールの市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上、販売量、価格の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）
１．車両制御モジュール市場規模
車両制御モジュールの世界市場規模は2024年に87440百万米ドルと推定され、2025年には93820百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が149700百万米ドルに達すると見込まれています。
車両制御モジュールは、自動車内の電子制御ユニット（ECU）の一種であり、エンジン、ブレーキ、トランスミッション、ボディ機能などを統合的に制御する中枢装置である。車両の走行性能、燃費、安全性を最適化する役割を持つ。電動化・自動運転の普及に伴い、ソフトウェア統合型モジュールへの進化が進んでいる。
２．車両制御モジュール市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
車両制御モジュール市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：United Automotive Electronic Systems、 Continental AG、 Xtalin Ltd、 PUES Corporation、 Bosch、 Rimac Automobili、 AIM Technologies、 AEM Electronics, Inc、 Ecotron LLC、 Beijing Jingwei Hirain Technologies、 Selectron Systems AG、 Hiconics Drive Technology、 Enika Sp. z o.o.、 Ningbo Greenreev、 Hyundai KEFICO
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
車両制御モジュール市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：12/24V、 36/48V
用途別：Passenger Vehicle、 Commercial Vehicle
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が車両制御モジュール市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211677/vehicle-control-unit-module
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
車両制御モジュールの市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上、販売量、価格の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）