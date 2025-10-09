車両交通標識認識システム業界の将来展望：2031年までに77.5百万米ドルに達すると見込まれる
2025年10月9日に、QYResearch株式会社は「車両交通標識認識システム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、車両交通標識認識システムの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、車両交通標識認識システムの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．車両交通標識認識システム市場概況
2024年における車両交通標識認識システムの世界市場規模は、47.6百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）7.3%で成長し、2031年までに77.5百万米ドルに達すると予測されている。
車両交通標識認識システムは、カメラや画像認識技術を用いて道路標識を検出・識別し、ドライバーに制限速度や進入禁止などの情報を提示する安全支援システムである。自動運転やADAS（先進運転支援システム）の一部として搭載され、交通規制の遵守と事故防止に寄与している。AI画像処理の進化により、悪天候や夜間でも高精度な識別が可能になっている。
２．車両交通標識認識システムの市場区分
車両交通標識認識システムの世界の主要企業：Ford Motor Company Ltd、 DENSO CORPORATION、 ZF Friedrichshafen AG、 Robert Bosch GmbH、 TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION、 Daimler AG、 HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH、 Continental AG,、 Škoda Auto a.s.、 dSPACE GmbH、 Magna International Inc.、 ELBIT、 Elektrobit、 Mobileye Corporation
上記の企業情報には、車両交通標識認識システムの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
車両交通標識認識システム市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Colour Based、 Shape Based、 Feature Based
用途別：Commercial Vehicle、 Passenger Vehicle
また、地域別に車両交通標識認識システム市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211671/car-traffic-sign-recognition-system
【総目録】
第1章：車両交通標識認識システムの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：車両交通標識認識システムメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、車両交通標識認識システムの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1211671/car-traffic-sign-recognition-system
