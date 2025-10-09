BtoBマーケティング担当者の課題に応える！『海外市場で成果を出すLinkedIn活用戦略ガイド』を無料公開 株式会社インフォキュービック・ジャパン
海外デジタルマーケティングの総合支援を行い、1,300社以上の支援実績を持つ株式会社インフォキュービック・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 梅川万穂）は、令和7年10月8日（水）に『LinkedInマーケティングを次のレベルへ ―― 海外市場で成果を出すLinkedIn活用戦略ガイド』と題した無料ホワイトペーパーを公開しました。
▼ 以下のURLより、無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/linkedin-strategy-guide/press/
成果につながるLinkedIn運用へ ― 実践的マーケティング戦略ガイド
世界中のビジネスパーソンが利用するLinkedInは、海外展開を目指す日本企業にとって不可欠なマーケティングチャネルです。しかし、「運用はしているが成果が見えない」「投稿や広告の最適化方法がわからない」といった課題を抱える企業も少なくありません。本資料では、LinkedInを単なる発信ツールではなく、戦略的に“リードを創出・育成するマーケティングプラットフォーム”として活用するための実践ノウハウを解説。企業ページの最適化、主要機能の活用、アルゴリズム理解、戦略設計、運用体制のポイントまでをまとめた一冊です。
海外向け広告・リード獲得施策の最適化を図りたい方やグローバルBtoB戦略を強化したい方は、ぜひ本資料をご活用ください。
概 要
■ 海外市場で成果を出すLinkedIn活用戦略ガイド｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/linkedin-strategy-guide/press/
■ インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」はこちら
https://www.icrossborderjapan.com/
インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、お客様の海外デジタル戦略を中長期的にご支援するための最適な海外デジタルマーケティング戦略・施策をご提案しています。
当社はインハウスで多言語対応が可能であり、各国や地域ごとの特性に応じた「多言語デジタル広告」、世界的に重要性が高まる「多言語SNSマーケティング」、海外ユーザー視点を起点にユーザー体験を最適化を実現する「デジタルコンテンツ制作」を展開。 2024年11月からは新たに「海外インフルエンサーマーケティング」サービスを加えた4つのソリューションを柱に、これまで1,300社以上をご支援してきた多言語に特化したデジタルマーケティング会社です。
会社概要
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者： 代表取締役 梅川 万穂
本社所在地： 〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立： 2007年1月
事 業 内 容： 海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局 E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
配信元企業：株式会社インフォキュービック・ジャパン
