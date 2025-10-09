TVアニメ「瑠璃の宝石」初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「瑠璃の宝石」のLINEスタンプを2025年10月9日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331317&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331317&id=bodyimage2】
TVアニメ「瑠璃の宝石」初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ「瑠璃の宝石」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「瑠璃の宝石」
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31767350
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ「瑠璃の宝石」
キラキラしたものが大好きな女子高生・谷川瑠璃は、「自分でも見つけられるかも！」と水晶を探しに山へと向かう。そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒砥凪と出会い、一緒に鉱物採集をすることに。
ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き――ルリはナギに導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく。
「私だって、採れるはず」
それは、誰しもが抱いたことのある夢。
本格サイエンスアドベンチャー始動！
【OFFICIAL SITE】https://rurinohouseki.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/rurinohouseki
（C）2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
