TVアニメ「まったく最近の探偵ときたら」LINE着せかえ第1弾がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「まったく最近の探偵ときたら」のLINE着せかえを2025年10月9日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331283&id=bodyimage1】
シリーズ累計発行部数90万部を突破した、電撃マオウ連載の人気作「まったく最近の探偵ときたら」がTVアニメ化！
その世界観を楽しめるLINE着せかえ第1弾が、株式会社インクルーズより配信開始しました。
■商品概要
【タイトル】「まったく最近の探偵ときたら」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=75007745-113e-4ca9-9878-d7d982e7a58b
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「まったく最近の探偵ときたら』
かつて輝かしい実績を築き、名声を欲しいままにした名探偵がいた。
どんな事件も即解決！ 彼に解けない謎はない！
高校生探偵、名雲桂一郎！
……だったのは10年以上も前のこと。
腰痛に老眼、知覚過敏。すまほとは？JKとは？
輝いていた高校生名探偵も、今となっては時代に取り残されたおじさんに…
『才能が枯れたんじゃない――ただ少し、若さを失っただけさ。』
そんなある日、名雲探偵事務所に若さあふれる女子高生、
真白が助手になりたいと押しかけてくる。
どうやら探偵を目指しているそうで……！？
おじさん探偵と個性派美少女（自称）JK助手の、
動悸動悸（ドキドキ）が止まらない日常が今、始まる！
【OFFICIAL SITE】 https://mattan-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/mattan_anime
（C）2024 五十嵐正邦/KADOKAWA/まったく最近の製作委員会ときたら
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331283&id=bodyimage1】
シリーズ累計発行部数90万部を突破した、電撃マオウ連載の人気作「まったく最近の探偵ときたら」がTVアニメ化！
その世界観を楽しめるLINE着せかえ第1弾が、株式会社インクルーズより配信開始しました。
■商品概要
【タイトル】「まったく最近の探偵ときたら」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=75007745-113e-4ca9-9878-d7d982e7a58b
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「まったく最近の探偵ときたら』
かつて輝かしい実績を築き、名声を欲しいままにした名探偵がいた。
どんな事件も即解決！ 彼に解けない謎はない！
高校生探偵、名雲桂一郎！
……だったのは10年以上も前のこと。
腰痛に老眼、知覚過敏。すまほとは？JKとは？
輝いていた高校生名探偵も、今となっては時代に取り残されたおじさんに…
『才能が枯れたんじゃない――ただ少し、若さを失っただけさ。』
そんなある日、名雲探偵事務所に若さあふれる女子高生、
真白が助手になりたいと押しかけてくる。
どうやら探偵を目指しているそうで……！？
おじさん探偵と個性派美少女（自称）JK助手の、
動悸動悸（ドキドキ）が止まらない日常が今、始まる！
【OFFICIAL SITE】 https://mattan-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/mattan_anime
（C）2024 五十嵐正邦/KADOKAWA/まったく最近の製作委員会ときたら
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ