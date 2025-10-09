WebマーケティングスクールWannabe Academy（ワナビーアカデミー）「卒業課題発表授業」を一般公開！ 3ヶ月間の学びの集大成を現役マーケターがフィードバック 10月15日（火）21:30～
株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）が運営するWannabe Academy（ワナビーアカデミー）は、受講生の集大成となる「卒業課題発表授業」を、2025年10月15日（火）21:30よりオンラインにて無料公開いたします。
本イベントでは、Webマーケティング未経験から学び始めた受講生が、約3ヶ月間の基礎学習を経て取り組んだ課題をプレゼンテーション形式で発表。現役マーケター講師からのリアルタイムフィードバックも実施され、実務レベルでどのようなスキルが身につくのかを具体的にご覧いただけます。
「卒業課題発表授業」は、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）での学びの内容や受講生の成長過程、講師・クラスの雰囲気をリアルに体感いただける貴重な機会となっており、スクール受講をご検討中の方はもちろん、未経験からキャリアチェンジに関心のある方にもおすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331039&id=bodyimage1】
【開催概要】
・日時：2025年10月15日（火）21:30～22:30
・会場：オンライン（Zoom開催）
・参加費：無料（事前申込制）
・申込締切：2025年10月15日21:00まで
・申込URL：https://form.run/@open-seminar
※カメラオフでの参加も可能です。お気軽にご参加ください。
【発表テーマ】
本授業では、以下の2つのテーマに沿って受講生が発表を行います。
（1）オウンドメディア（サブカル系）の数値分析とマネタイズ提案
アニメ・コスプレなどを取り扱うサブカル系Webメディアを題材に、Googleアナリティクスのデータを活用し、ユーザー行動分析や流入経路、閲覧コンテンツなどを可視化。その分析結果をもとに、集客施策や収益化プランを提案します。
（2）リスティング広告の改善提案
実際の広告運用データをもとに、課題の抽出から改善案の立案までを実施。ターゲット設定、入稿戦略、LP改善提案など、実務レベルの運用フローを提案します。
いずれも課題も、講師である現役マーケターがその場でフィードバックを行い、即戦力となるための実践力を磨きます。
【一般公開の背景】
「Webマーケティングを学ぶ」と言っても、具体的に何を学び、どのようなスキルが身につくのかが想像しにくいー。そうした声に応えるべく、受講生が3ヶ月の学びを経て挑戦する卒業課題発表の様子を、受講生以外にも無料で公開することといたしました。
「未経験から実務スキルを身につける」という本スクールの特色を、ぜひご体感ください。
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331039&id=bodyimage1】
